«Шахтар» не пошкодував 14 мільйонів євро на купівлю таланта з Бразилії (фото, відео)

Чинний чемпіон України «Шахтар», який втратив очки у матчі УПЛ із «Кривбасом» (1:1), повністю погодив деталі трансферу 19-річного флангового півзахисника бразильського «Атлетико Мінейро» Аліссона Сантани, інформує авторитетний портал Globo Esporte.

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У п'ятницю, 7 березня, футболіст вирушить до України для підписання контракту терміном на п'ять із половиною років. Сума трансферу становитиме 14 млн євро. За рахунок бонусів вартість угоди може зрости до 16 мільйонів. Повідомляється, що «Атлетико Мінейро» збереже за собою 10--15% економічних прав на футболіста, який у 42 офіційних матчах за клуб забив чотири м'ячі і віддав два асисти.

Нещодавно Аліссон Сантана виступав за збірну Бразилії на чемпіонаті Південної Америки серед гравців до 20 років.

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За інформацією видання, пропозиція «Шахтаря» щодо футболіста перебила пропозицію «Лестера», який виступає в англійській прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що взимку «Шахтар» розлучився з трьома гравцями збірної України — Данилом Сіканом, Тарасом Степаненком та Олександром Зубковим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» заплатив 17 млн євро за бразильського нападника Еліаса.

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Фото ФК «Атлетико Мінейро»

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