Криптовалюту знову хитає: до чого тут Дональд Трамп

Економічна політика президента Дональда Трампа продовжує давати неоднозначні результати. Попри те, що ще до свого обрання главою держави політик позиціював себе прихильником криптовалют, їхній курс часто страждає від діяльності Трампа.

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Так, як повідомляє економічний експерт Данило Монін, після того, як президент США підписав указ про створення стратегічного запасу біткоїнів (BTC), їхній курс швидко пішов униз. Протягом 30 хвилин курс впав із 91 до 84 тисяч доларів.

За словами експерта, хоча стратегічний резерв і мав створюватися, але спочатку його хотіли скласти з 200 000 BTC, отриманих урядом внаслідок кримінального та цивільного конфіскату протягом минулих років. При цьому можливе його збільшення, але без зростання навантаження на платників податків, тобто, простіше кажучи, прямих покупок крипти за коштом держбюджету США.

«Загалом для мене було зрозуміло, що при дефіциті бюджету в 2 трлн купувати в резерв біткоїни, нарощуючи дефіцит, — це нереалізуєма ідея. А ось ідея заміщення золота в резервах на частину біткоїна цілком може бути робочою. У будь-якому випадку маємо пробій ринку вниз», — резюмував експерт.

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Втім, обвал ринку біткоїна виявився короткостроковим і опівдні 7 березня курс біткоїна знову зріс — але лише до 89 тисяч доларів, тоді як на день раніше він становив 92 600 доларів.

Як писали «ФАКТИ», в Україні активно просувають ідею легалізації криптовалюти для її подальшого оподаткування, що може статися вже влітку.

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