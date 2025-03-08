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Боронив Бахмут та Кліщіївку: на Чернігівщині поховали воїна, який пішов на війну з перших днів вторгнення

20:35 8 березня 2025
Ілля Баланюк

Захищаючи Батьківщину, її свободу та мирне небо для кожного з нас, українські бійці віддають найцінніше — життя. Ніжинська громада провела в останню дорогу свого мужнього захисника — молодшого сержанта ЗСУ Іллю Баланюка. Йому навіки 28 років, повідомляє міська рада.

«Ілля Баланюк навчався у Ніжинській гімназії № 3, а потім у 35-му училищі. Був призваний до лав ЗСУ. Після повернення працював на консервному комбінаті та у водоканалі. З перших днів повномасштабного вторгнення він став до лав 163-го батальйону ТРО, боронив Бахмут та Клищіївку, де отримав тяжкі поранення», — йдеться у повідомленні.

Після лікування у 2024 році пройшов офіцерські курси та повернувся на передову. Виконуючи бойове завдання на сході, в останній день зими — 28 лютого — боєць загинув.

«Зібралася громада у скорботі: родина, друзі, колеги, побратими та всі небайдужі жителі міста. Зі сльозами на очах і болем у серці вони проводжали воїна в останню земну дорогу. У небі лунала „кача“ — як останнє прощання з Героєм», — повідомили земляки воїна.

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Ілля знайшов вічний спочинок на Овдіївському кладовищі у рідному місті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою на Харківщині загинув відомий волонтер, який пішов на війну добровольцем.

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