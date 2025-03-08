Донька Демі Мур повторила культовий образ матері-акторки з фільму «Стриптиз»

Демі Мур, яка нещодавно отримала першу у своїй кар'єрі премію «Золотий глобус», свого часу вважалась дуже перспективною та касовою актрисою.

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Втім, злі язики твердили, що своїм успіхом Демі завдячує чоловікові Брюсу Віллісу, який знявся у таких «мега-хітах», як «Міцний горішок», «Останній бойскаут», «12 мавп», «П'ятий елемент», «Армагеддон», «Шосте чуття», «Невразливий», «Місто гріхів», «Петля часу» та серіалі «Агенція «Місячне сяйво».

Одним же з найпопулярніших фільмів Демі Мур був і досі залишається «Стриптиз», в якому актриса знялася майже 30 років тому. За задумом режисера Ендрю Бергмана передбачалося, що історія розлученої Ерін Гран, яка влаштовується працювати в нічний клуб, стане культовою, і в підготовку до цього проекту Демі вклала чимало сил. Для того, щоб виглядати на екрані якомога сексуальніше, вона навіть пішла на кілька пластичних операцій — збільшила груди і зробила ліпосакцію. А ще по 8 годин на день зірка займалася у танцювальному класі та, зокрема, брала уроки пілона.

Після того, як фільм вийшов на екрани, чоловіки на кілька днів уперед розкупили всі місця в перших рядах кінотеатрів, щоб якнайшвидше побачити Демі, яка танцює стриптиз. А сама актриса зізнавалася, що хоч і звикла до провокаційних зйомок із 16 років, до такого рівня відвертості виявилася не готовою.

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Деякі її образи з цього фільму стали культовими, зокрема з блискучим золотим бікіні, і в різний час його копіювали багато селебрітіз.

А нещодавно черга дійшла до доньки самої Демі Мур — Румер, яка поділилася кадрами з нової фотосесії.

Для знімків Румер приміряла золоте бікіні, а образ доповнила чорними босоніжками. І, до речі, свого часу за роль у «Стриптизі» актриса отримала рекордні на той час 12,5 млн. доларів. Це дозволило їй миттєво перейти в ранг найоплачуваніших акторок Голлівуду, та й її «Стриптиз» охрестили найдорожчим в історії. Втім, гроші були чи не єдиною радістю, яку картина принесла актрисі: глядачі залишилися розчаровані фільмом, а критики не оцінили сюжетні повороти.

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У підсумку «Стриптиз» перетворився на рекордсмена за зібраним урожаєм «Золотої малини»: він став лауреатом антипремії в категоріях «Найгірша актриса», «Найгірший режисер», «Найгірший сценарій», «Найгірша пісня», і т.д.

По суті той провал негативно позначився на всій кар'єрі Демі Мур і реабілітуватися їй вдалося тільки цього року. Після ролі у фільмі «Субстанція» всі нарешті розглянули в актрисі великий драматичний талант, і їй вдалося виграти «Золотий глобус». Практично впритул Демі наблизилася і до найпрестижнішої премії в індустрії — до «Оскара», проте програла суперництво за статуетку Майки Медісон, яка, як здалося, і сама залишилася в шоці від такого повороту подій. І це при тому, що емоційний стан акторки і так бажає кращого на фоні прогресуючої хвороби колишнього чоловіка — Брюса Віліса.



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