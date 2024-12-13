Це важко: Демі Мур розповіла про здоров’я колишнього чоловіка Брюса Вілліса

62-річна зірка Демі Мур була одружена з актором «Міцного горішка» протягом 13 років, в лютому минулого року у нього діагностували лобно-скроневу деменцію. Це сталося незабаром після того, як Вілліс пішов з акторської кар’єри через розлад мозку, відомий як афазія — стан, який впливає на мовні здібності, пише Independent.

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У розмові з CNN Мур, у якої з Віллісом народилося три доньки, сказала: «Зважаючи на обставини, на даний момент він у дуже стабільному стані. Я вже розповідала про це раніше, але це так важливо для всіх, хто має справу з такими хворобами. У таких людей має бути любов і радість».

Мур додала: «Я маю на увазі, очевидно, що це дуже важко, і це не те, чого я хотіла би комусь побажати, і є велика втрата, але в цьому є також краса та дари, які можуть допомогти. Сьогодні немає засобів лікування цієї хвороби, і ми сподіваємося, що ця реальність може змінитися в наступні роки. Оскільки хвороба Брюса прогресує, ми сподіваємося, що будь-яка увага засобів масової інформації може бути зосереджена на освітленні цієї хвороби, яка потребує значно більшої обізнаності та досліджень. Брюс завжди вірив у необхідність використовувати свій голос у світі, щоб допомагати іншим і підвищувати обізнаність про важливі проблеми як публічно, так і приватно».

Сім'я Вілліса продовжує ділитися тим, як він справляється зі своїм здоров'ям. «Він почувається стабільно, що в цій ситуації добре, але важко», — сказала його дочка Таллула.

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Вона також пояснила, що відтоді, як було оголошено діагноз «деменція» Вілліса, вона навчилася розумніше витрачати час і цінувати будь-який час, який вона може провести зі своєю сім’єю, особливо з батьком.

«Це показало, що я не можу сприймати жодну хвилину як належне, і я справді думаю, що ми були б найкращими друзями, — сказала Таллула. — Я думаю, що він дуже мною пишається».

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Раніше повідомлялося, що Брюса Вілліса побачили на прогулянці із другом.

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