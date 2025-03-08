Викрадачі автівок шоковані: водії знайшли надійний захист проти злому

Українським водіям не звикати до того, що їх можуть оштрафувати за «неправильні» фари чи «надто поважний» вік.

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Але не меншу тривогу у людей за кермом визивають постійно існуючі загрози викрадення автомобілів, пише ТСН з посиланням на Farmingdale Observer.

Виявляється, злодії пристосувалися до технологічних новинок останніх років, включно з методами перехоплення та копіювання сигналів автомобільних ключів. Це дозволяє їм відкривати та заводити автомобілі без фізичного доступу до ключів, залишаючи автовласників беззахисними.

Легкість, з якою сьогодні можна викрасти автомобіль, спричинила хвилю викрадень транспортних засобів, що змушує водіїв шукати нові способи захисту.

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Одним із таких способів стала алюмінієва фольга, яка блокує електромагнітні хвилі. Коли ключ-брелок загорнутий у фольгу, це значно послаблює радіочастотний (РЧ) сигнал, який випромінює пристрій, не дозволяючи зловмисникам перехопити його.

Тобто, подібне «ноу-хау» ускладнює зловмисникам можливість перехоплення та копіювання сигналу, додаючи додатковий рівень захисту від крадіж. Метод є економічно вигідним, не потребує спеціальних знань або дорогого обладнання.

Як правильно застосовувати метод

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Відріжте шматок алюмінієвої фольги, достатньо великий, щоб обгорнути ним ключ-брелок.

Повністю загорніть брелок, не залишаючи відкритих ділянок.

Щільно притисніть фольгу, щоб вона добре прилягала.

Зберігайте загорнутий ключ у безпечному місці, коли він не використовується.

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Також видання зазначає, що хоча цей метод є досить ефективним, його слід застосовувати разом з іншими засобами безпеки. Зокрема, фахівці радять:

паркувати автомобіль у добре освітлених місцях або в охоронюваних гаражах;

використовуйте механічні блокатори керма або коробки передач;

встановити GPS-трекер для моніторингу місцезнаходження автомобіля в реальному часі;

регулярно оновлювати програмне забезпечення автомобіля, щоб усувати можливі вразливості.

Також водіям варто знати, що штраф можна «заробити» навіть просто стоячи на світлофорі.

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