Викрадачі автівок шоковані: водії знайшли надійний захист проти злому
Українським водіям не звикати до того, що їх можуть оштрафувати за «неправильні» фари чи «надто поважний» вік.
Але не меншу тривогу у людей за кермом визивають постійно існуючі загрози викрадення автомобілів, пише ТСН з посиланням на Farmingdale Observer.
Виявляється, злодії пристосувалися до технологічних новинок останніх років, включно з методами перехоплення та копіювання сигналів автомобільних ключів. Це дозволяє їм відкривати та заводити автомобілі без фізичного доступу до ключів, залишаючи автовласників беззахисними.
Легкість, з якою сьогодні можна викрасти автомобіль, спричинила хвилю викрадень транспортних засобів, що змушує водіїв шукати нові способи захисту.
Одним із таких способів стала алюмінієва фольга, яка блокує електромагнітні хвилі. Коли ключ-брелок загорнутий у фольгу, це значно послаблює радіочастотний (РЧ) сигнал, який випромінює пристрій, не дозволяючи зловмисникам перехопити його.
Тобто, подібне «ноу-хау» ускладнює зловмисникам можливість перехоплення та копіювання сигналу, додаючи додатковий рівень захисту від крадіж. Метод є економічно вигідним, не потребує спеціальних знань або дорогого обладнання.
Як правильно застосовувати метод
Відріжте шматок алюмінієвої фольги, достатньо великий, щоб обгорнути ним ключ-брелок.
Повністю загорніть брелок, не залишаючи відкритих ділянок.
Щільно притисніть фольгу, щоб вона добре прилягала.
Зберігайте загорнутий ключ у безпечному місці, коли він не використовується.
Також видання зазначає, що хоча цей метод є досить ефективним, його слід застосовувати разом з іншими засобами безпеки. Зокрема, фахівці радять:
- паркувати автомобіль у добре освітлених місцях або в охоронюваних гаражах;
- використовуйте механічні блокатори керма або коробки передач;
- встановити GPS-трекер для моніторингу місцезнаходження автомобіля в реальному часі;
- регулярно оновлювати програмне забезпечення автомобіля, щоб усувати можливі вразливості.
Також водіям варто знати, що штраф можна «заробити» навіть просто стоячи на світлофорі.80
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