Весняні роботи в саду та на городі: що потрібно зробити в першу чергу

Садівники та городники вже перебувають на низькому старті в очікуванні активних робіт на дачі чи присадибній ділянці.

Але треба скласти план, що і коли саме там варто зробити.

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Перелік першочергових робіт навели автори порталу «На пенсії».

Крок 1. Розпочніть з генерального прибирання: зберіть торішнє листя та сухі залишки рослин — це прискорить прогрівання ґрунту та проростання нових паростків. Зібране листя використайте для компосту, а неорганічне сміття — утилізуйте.

Крок 2. Внесіть у грунт органічні та мінеральні добрива (одночасно використовувати обидва види добрив не варто).

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Крок 3. Здійсніть мульчування грядок, використавши компост, солому, тирсу або агротекстиль. Але робити це слід не раніше, ніж температура ґрунту досягне 12 °C.

Крок 4. Проведіть санітарну обрізку дерев, видаливши сухі, пошкоджені та хворі гілки, а місця зрізів обробивши садовим варом. За необхідності побіліть стовбури, щоб захистити дерева від шкідників.

Крок 5. При температурі вище 5 °C обробіть сад інсектицидами (до появи перших листочків).

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Крок 6. Подбайте про свій газон, провівши його підживлення азотними добривами. З початком росту трави газон слід «вичісати» граблями, а потім провести аерацію — проколювання ґрунту для покращення доступу повітря до коріння.

Своєю чергою аграрій з Київщини розповів, які рослини можна досіяти вже в березні.



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