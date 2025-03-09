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Дипломатією рф не перемогти, тільки військовим шляхом: у Литві зробили заяву

14:23 9 березня 2025
путін

Директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс вважає, що росія не розглядає дипломатичного шляху завершення війни в Україні, на якому наполягають США. Натомість вона прагне захопити більше територій. Про це повідомляє видання LRT.

«Наша оцінка свідчить про те, що рф не покладатиметься на дипломатію, лише на грубу силу. ЇЇ мета - захопити якнайбільше територій або окупувати всю Україну. А пояснюватиме вона це тим, що просто захищає себе від загрози НАТО», — сказав Дарюс Яунішкіс.

На його думку, рф не планує закінчувати війну, ба більше, співпраця із КНДР та Іраном демонструє готовність використовувати будь-які засоби у конфронтації із Заходом.

«Дипломатією рф не перемогти, тільки військовим шляхом», — додав він.

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Раніше в адміністрації Трампа заявили, що США посилять санкції щодо росії та Ірану, якщо це допоможе зупинити війну в Україні.

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