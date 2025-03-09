Дипломатією рф не перемогти, тільки військовим шляхом: у Литві зробили заяву

Директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс вважає, що росія не розглядає дипломатичного шляху завершення війни в Україні, на якому наполягають США. Натомість вона прагне захопити більше територій. Про це повідомляє видання LRT.

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«Наша оцінка свідчить про те, що рф не покладатиметься на дипломатію, лише на грубу силу. ЇЇ мета - захопити якнайбільше територій або окупувати всю Україну. А пояснюватиме вона це тим, що просто захищає себе від загрози НАТО», — сказав Дарюс Яунішкіс.

На його думку, рф не планує закінчувати війну, ба більше, співпраця із КНДР та Іраном демонструє готовність використовувати будь-які засоби у конфронтації із Заходом.

«Дипломатією рф не перемогти, тільки військовим шляхом», — додав він.

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Раніше в адміністрації Трампа заявили, що США посилять санкції щодо росії та Ірану, якщо це допоможе зупинити війну в Україні.

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