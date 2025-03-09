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Суспільство та люди

ВПО можуть відмовитися від виплат на проживання: у Мінсоцполітики кажуть, що вигіднішим може бути інший механізм

16:22 9 березня 2025
субсидії для ВПО

З 29 січня в Україні запрацював механізм субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Причому цей механізм може виявитися вигіднішим, ніж отримання допомоги на проживання у 2000 гривень для дорослих та 3000 для дітей та осіб з інвалідністю.

Як повідомляє прес-служба Міністерства України з питань соціальної політики, субсидія на оренду житла видається лише тим, хто не отримує виплат від держави на проживання. Але саме вона може виявитися вигіднішою.

Так, субсидією на оренду житла можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які:

  • виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій та не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України;
  • або у яких житло знищено чи непридатне для проживання;
  • хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів на це;
  • орендують житло та витрачають на нього істотну частину своїх доходів.

У Мінсоцполітики наголосили, що сім'ї з числа ВПО можуть самостійно обрати зручний для себе інструмент підтримки.

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У відомстві навели приклад того, що два пенсіонери з мінімальною пенсією, які отримують допомогу у розмірі 2 000 грн, не завжди можуть дозволити собі оренду індивідуального житла. Однак, використовуючи субсидію на оренду житла, це покриття може бути набагато більшим і сягати 4000−5000 грн.

«Для прикладу: 2 пенсіонери з числа ВПО, які отримують лише мінімальну пенсію та орендують 1-кімнатну квартиру, якщо орендують її у місті Дніпрі, можуть отримати субсидію на оренду житла у розмірі 6 500 грн, а якщо орендують у Житомирі, можуть отримати субсидію на оренду житла в розмірі 7 100 грн», — наводять розрахунки в Мінсоцполітики.

Раніше у Мінсоцполітики заспокоїли орендодавців, запевнивши, що їм не загрожує контроль із боку Державної податкової служби.

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