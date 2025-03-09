Неймовірно ніжні та мегасмачні капкейки на гарячому молоці й вершковому маслі: діти будуть у захваті

Якщо ви у пошуках смачного та оригінального десерту, то цей варіант вам точно сподобається. Легкі, повітряні, трохи вологі й досить прості та швидкі у приготуванні, ділиться кулінарка Марія Тиченок.

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Інгредієнти:

3 яйця

150 г цукру

1,5 ч. л. екстракту ванілі або 8 г ван. цукру

дрібка солі

165 г муки

7 г розпушувача

120 мл молока

60 г масла

шоколадні дропси (за бажанням)

Приготування:

До молока додаємо масло і ставимо на малий вогонь, щоб закипіло. Тим часом міксером збиваємо яйця з цукром, екстрактом ванілі (або ванільним цукром) та дрібкою солі до пухкого стану (приблизно 10 хв.). До яєчної маси поступово додаємо просіяну муку з розпушувачем. Акуратно вимішуємо лопаткою рухами знизу — вверх. Відтак, кількома етапами вливаємо гаряче молоко з маслом і вимішуємо до однорідності.

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Заповнюємо форми для кексів тістом на 2/3, кладемо по кілька шоколадних дропсів (за бажанням) і випікаємо наші кекси при 165 градусах до рум’яного стану (приблизно 25 хв.)

Даємо охолонути й прикрашаємо за власним бажанням!

Раніше кулінарка й авторка книг про українські ласощі Леся Кравецька поділилася рецептом знаменитого яблучника.

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