Неймовірно ніжні та мегасмачні капкейки на гарячому молоці й вершковому маслі: діти будуть у захваті
Якщо ви у пошуках смачного та оригінального десерту, то цей варіант вам точно сподобається. Легкі, повітряні, трохи вологі й досить прості та швидкі у приготуванні, ділиться кулінарка Марія Тиченок.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 150 г цукру
- 1,5 ч. л. екстракту ванілі або 8 г ван. цукру
- дрібка солі
- 165 г муки
- 7 г розпушувача
- 120 мл молока
- 60 г масла
- шоколадні дропси (за бажанням)
Приготування:
До молока додаємо масло і ставимо на малий вогонь, щоб закипіло. Тим часом міксером збиваємо яйця з цукром, екстрактом ванілі (або ванільним цукром) та дрібкою солі до пухкого стану (приблизно 10 хв.). До яєчної маси поступово додаємо просіяну муку з розпушувачем. Акуратно вимішуємо лопаткою рухами знизу — вверх. Відтак, кількома етапами вливаємо гаряче молоко з маслом і вимішуємо до однорідності.
Заповнюємо форми для кексів тістом на 2/3, кладемо по кілька шоколадних дропсів (за бажанням) і випікаємо наші кекси при 165 градусах до рум’яного стану (приблизно 25 хв.)
Даємо охолонути й прикрашаємо за власним бажанням!
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