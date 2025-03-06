Феєрія смаків: неймовірно крутий пиріг з ягодами від Alina FooDee
Наближаються вихідні, а це означає можливість потішити родину домашньою випічкою — затишною і смачною. Вибір рецептів надзвичайно великий — від мереживних млинців до корисних тортиків, які навіть не нашкодять фігурі.
А ось українська фудблогерка Аліна вирішила приготувати пиріг — та не просто приготувати, але й поділитися своїми численними лайф-хаками.
Пиріг має бути пісочним, зі сметанною заливкою, та ще й з ягодами (згодяться і заморожені).
Що потрібно:
- борошно — 170 г;
- розпушувач- 0,5 ч.л.;
- вершкове масло — 70 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 50 г;
- сіль — щіпка.
Для заливки:
- жирна сметана — 270 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 70 г (якщо ягоди кислі, додайте більше);
- ванільний цукор — 10 г;
- крохмаль кукурудзяний — 15 г
Приготування
Яйце має бути кімнатної температури — так цукор швидше розчиниться. Збийте яєчно-цукрову суміш простою виделкою і додайте дрібку солі (для балансу смаків).
Масло натріть у борошно за допомогою тертки, попередньо обвалявши його в борошні.
Замісіть тісто. Зауважте — довго місити його не варто, адже в цьому випадку почне працювати клітковина, і тісто вже не буде таким пухким і розсипчатим, як має бути.
Викладіть тісто у форму діаметром 20 см, акуратно розтягнувши по всій формі спочатку за допомогою рук, а потім — денця звичайної склянки.
Поставте форму з тістом в морозильну камеру, а тим часом займіться приготуванням крему. Для цього збийте разом усі інгредієнти, а ягоди посипте кукурудзяним крохмалем.
Дістаньте форму з холодильника, висипте на дно половину ягід, вилийте увесь крем, після чого додайте решту ягід.
Випікайте пиріг при 160 °C (320°F) протягом 45−50 хвилин.
«Подивіться, яка краса! Пиріг нереально смачний і неймовірно ягідний, просто феєрія смаків», — коментує блогерка своє творіння.
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