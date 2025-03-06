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Книга рецептів

Феєрія смаків: неймовірно крутий пиріг з ягодами від Alina FooDee

11:55 6 березня 2025
Пиріг у розрізі

Наближаються вихідні, а це означає можливість потішити родину домашньою випічкою — затишною і смачною. Вибір рецептів надзвичайно великий — від мереживних млинців до корисних тортиків, які навіть не нашкодять фігурі.

А ось українська фудблогерка Аліна вирішила приготувати пиріг — та не просто приготувати, але й поділитися своїми численними лайф-хаками.

Пиріг має бути пісочним, зі сметанною заливкою, та ще й з ягодами (згодяться і заморожені).

Що потрібно:

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  • борошно — 170 г;
  • розпушувач- 0,5 ч.л.;
  • вершкове масло — 70 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • сіль — щіпка.

Для заливки:

  • жирна сметана — 270 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 70 г (якщо ягоди кислі, додайте більше);
  • ванільний цукор — 10 г;
  • крохмаль кукурудзяний — 15 г

Приготування

Яйце має бути кімнатної температури — так цукор швидше розчиниться. Збийте яєчно-цукрову суміш простою виделкою і додайте дрібку солі (для балансу смаків).

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Масло натріть у борошно за допомогою тертки, попередньо обвалявши його в борошні.

Замісіть тісто. Зауважте — довго місити його не варто, адже в цьому випадку почне працювати клітковина, і тісто вже не буде таким пухким і розсипчатим, як має бути.

Викладіть тісто у форму діаметром 20 см, акуратно розтягнувши по всій формі спочатку за допомогою рук, а потім — денця звичайної склянки.

Поставте форму з тістом в морозильну камеру, а тим часом займіться приготуванням крему. Для цього збийте разом усі інгредієнти, а ягоди посипте кукурудзяним крохмалем.

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Дістаньте форму з холодильника, висипте на дно половину ягід, вилийте увесь крем, після чого додайте решту ягід.

Випікайте пиріг при 160 °C (320°F) протягом 45−50 хвилин.

«Подивіться, яка краса! Пиріг нереально смачний і неймовірно ягідний, просто феєрія смаків», — коментує блогерка своє творіння.

А на обід радимо запропонувати вашій родині ситний сирний супчик від свекрухи пані Аліни.

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