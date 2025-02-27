Не поспішайте міняти зимову «гуму»: що радять експерти автомобілістам

Автоексперти, які раніше розповіли, як правильно зберігати літні шини взимку, не радять передчасно міняти «зимову» резину. Це пов’язано з тим, що весняна погода непередбачувана, і зміна шин може призвести до зниження безпеки, прискореного зносу підвіски та погіршення керованості, пише ZUBR.in.ua.

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Вся справа в тому, що літні шини розраховані на тепло. Вони зроблені з жорсткої гумової суміші, яка за низьких температур стає ще твердішою і втрачає зчеплення з дорогою.

Тож поки денні температури не стабілізуються вище плюс семи градусів, є ризик, що машина гірше гальмуватиме і керуватиметься, а також сильніше страждатиме від аквапланування.

Крім того, холодні та жорсткі шини передають більше вібрацій на підвіску, що може призвести до прискореного зносу амортизаторів, сайлентблоків та шарових опор. У результаті ранній перехід на літню гуму може обернутися дорогим ремонтом.

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Весною часто йдуть дощі, дороги залишаються мокрими. На думку експертів, літня гума на холодному мокрому асфальті втрачає зчеплення, збільшуючи ризик заносу та втрати контролю над автомобілем, що може призвести до ДТП.

Фахівці радять переходити на літні шини тоді, коли середньодобова температура стабільно тримається вище +7°C.

Раніше «ФАКТИ» писали про десять кроків для того, щоб до весни привести машину в ідеальний стан.

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Фото: Pixabay

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