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Книга рецептів

Косівський салат: рецепт із глибини століть

18:17 9 березня 2025
Як приготувати Косівський салат&nbsp;— Рецепт салату&nbsp;— Фото: lux.fm

Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше поділилася рецептом маринованого оселедцю в томатному соусі, розповіла, як приготувати Косівський салат.

«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт салату „шухи“ або як ще його називають „Косівський салат“. Зазвичай його готували на Святвечір але даю рецепт зараз, адже зараз піст і можливо комусь знадобиться. Цьому рецепту вже більше сотні років, а сьогодні я поділюсь і їм з Вами і розкажу ще що сюди додають смачного» — написала вона.

Інгредієнти:

Буряк — 0,5 кг;
Гриби білі сухі — 50 г;
Цибуля — 1 шт велика;
Часник — 2 зубчики;
Олія — 30 г;
Сіль — дрібка
Цукор — дрібка
Оцет (беріть фруктовий, він більш легкий та приємний) — пів чайної ложки

Спосіб приготування:

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«Буряк відварюємо. Сухі гриби замочуємо мінімум на 3 години в холодній воді. Далі я їх ще про варила 20 хвилин. Цибулю нарізаємо напів кільцями. Половину смажимо до золотавості. В автентичному рецепті гриби просто відварюють, але я ще трішки обсмажила з цибулею. Буряк соломкою. Додамо цибулю свіжу, смажену та гриби. Далі заправку. Часник подрібнюємо, додаємо олію (я брала 50 на 50 з ароматною), сіль та цукор змішаємо. Додаємо до салату разом з оцтом. Якщо треба, то щось регулюємо за смаком. Перемішаємо. Готово», — написала Валентина Кущ.

За словами кулінарки, ще можна додати бринзу або фету та посипати горішками. Також можна замінити гриби на гливи та додати квасолю.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати салат з маслинами і яблуками.

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Фото: lux.fm

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