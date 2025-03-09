Косівський салат: рецепт із глибини століть

Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше поділилася рецептом маринованого оселедцю в томатному соусі, розповіла, як приготувати Косівський салат.

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«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт салату „шухи“ або як ще його називають „Косівський салат“. Зазвичай його готували на Святвечір але даю рецепт зараз, адже зараз піст і можливо комусь знадобиться. Цьому рецепту вже більше сотні років, а сьогодні я поділюсь і їм з Вами і розкажу ще що сюди додають смачного» — написала вона.

Інгредієнти: Буряк — 0,5 кг;

Гриби білі сухі — 50 г;

Цибуля — 1 шт велика;

Часник — 2 зубчики;

Олія — 30 г;

Сіль — дрібка

Цукор — дрібка

Оцет (беріть фруктовий, він більш легкий та приємний) — пів чайної ложки Спосіб приготування: РЕКЛАМА «Буряк відварюємо. Сухі гриби замочуємо мінімум на 3 години в холодній воді. Далі я їх ще про варила 20 хвилин. Цибулю нарізаємо напів кільцями. Половину смажимо до золотавості. В автентичному рецепті гриби просто відварюють, але я ще трішки обсмажила з цибулею. Буряк соломкою. Додамо цибулю свіжу, смажену та гриби. Далі заправку. Часник подрібнюємо, додаємо олію (я брала 50 на 50 з ароматною), сіль та цукор змішаємо. Додаємо до салату разом з оцтом. Якщо треба, то щось регулюємо за смаком. Перемішаємо. Готово», — написала Валентина Кущ. За словами кулінарки, ще можна додати бринзу або фету та посипати горішками. Також можна замінити гриби на гливи та додати квасолю.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати салат з маслинами і яблуками.

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Фото: lux.fm

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