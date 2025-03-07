Салат з маслинами і яблуками: чудовий варіант у піст
Цей салат готується швидко і просто, тому вам точно слід занотувати цей рецепт. Складники між собою чудово поєднується, салат виходить ситним та пікантним, ділиться кулінарка Рена Лобанова. До речі, нагадаємо рецепт пиріжків з горохом, які теж підходять до посту.
Інгредієнти:
- 200 г відвареної в мундирах картоплі
- 50 г відвареної моркви
- 100 г консервованого горошку
- 100 г маринованих або солоних огірків
- 50 г маслин
- 2 — 3 шт. кисло-солодких яблук
Для заправки:
- 70 мл олії
- 1,5 ст. л. яблучного оцту 6%
- 10 г (1 ч. л.) цукру
- 5 г (0,5 ч. л.) солі
Приготування:
Відварені картоплю і моркву чистимо і нарізаємо кубиками. Додаємо нарізані кубиком мариновані огірки, очищені від насіння і шкірки яблука, нарізані маслини та горошок. Для заправки ретельно змішуємо рослинну олію, оцет, цукор і сіль.
Заправляємо салат.
І смачного!
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