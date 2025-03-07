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Салат з маслинами і яблуками: чудовий варіант у піст

20:09 8 березня 2025
Салат з маслинами та яблуками

Цей салат готується швидко і просто, тому вам точно слід занотувати цей рецепт. Складники між собою чудово поєднується, салат виходить ситним та пікантним, ділиться кулінарка Рена Лобанова. До речі, нагадаємо рецепт пиріжків з горохом, які теж підходять до посту.

Інгредієнти:

  • 200 г відвареної в мундирах картоплі
  • 50 г відвареної моркви
  • 100 г консервованого горошку
  • 100 г маринованих або солоних огірків
  • 50 г маслин
  • 2 — 3 шт. кисло-солодких яблук

Для заправки:

  • 70 мл олії
  • 1,5 ст. л. яблучного оцту 6%
  • 10 г (1 ч. л.) цукру
  • 5 г (0,5 ч. л.) солі

Приготування:

Відварені картоплю і моркву чистимо і нарізаємо кубиками. Додаємо нарізані кубиком мариновані огірки, очищені від насіння і шкірки яблука, нарізані маслини та горошок. Для заправки ретельно змішуємо рослинну олію, оцет, цукор і сіль.

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Заправляємо салат.

І смачного!

Нагадаємо рецепт «Божевільного пирога» — ідеальної випічки до посту.

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