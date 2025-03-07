Маринований оселедець у томатному соусі: ідеальний варіант урізноманітнити знайомий смак

Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше поділилася рецептом паштету зі скумбрії, розповіла, як приготувати маринований оселедець в томатному соусі.

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«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт маринованого оселедця в томатному соусі. Ідеальний варіант як урізноманітнити улюбленого оселедця чи скумбрію. А я дуже люблю цю рибку. Раджу одразу брати більше цибулі, бо вона тут виходить прям дуже смачна», — написала вона.

Інгредієнти:

Оселедець — 1 шт;

Цибуля салатна або червона — 1 шт;

Для соусу:

Томатний соус — 200 г;

Оцет 9% - 30 г;

Олія — 80 г;

Цукор — 1 ст л;

Сіль — 1 ст л;

Лавровий лист — 2 шт;

Коріандр — дрібка;

Перець чорний — 0,5 ч л;

Гірчиця діжонська — 1 ч л;

Перець духмяний — 2−3 шт

Також можна додати пару штучок гвоздики

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Спосіб приготування:

«Оселедець чистимо і нарізаємо. За бажанням можна філерувати. Цибулю нарізаємо напівкільцями. Викладаємо все в банку шарами. Я ще додала трішки кропу. Для соусу просто все змішаємо та проваримо. Пробуємо! І додаємо що більше подобається, бо я люблю коли в маринаді більше цукру і додаю більше цукру. Даємо охолонути. Заливаємо рибу. Якщо риба була слабої солі (вже засолена), то можна їсти через годину — дві. Якщо сира, то дайте постояти мінімум 6 годин, краще ніч. Готово», — написала вона.

Раніше «ФАКТИ» писали, як замаринувати оселедець, щоб він був смачним й сподобався навіть прискіпливим гурманам.

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