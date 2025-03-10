Здивуються навіть у хімчистці: як легко очистити килим від бруду і плям

Багато господинь знають, що килим на підлозі завжди радуватиме погляд і додасть оселі комфорту.

В той же час не кожна жінка прагне розстилати килими, так як боїться бруду і плям. Своєю чергою, експерти з клінінгу впевнені, що вичистити килим без зайвих затрат можна за допомогою засобів, які є у кожному домі.



На першому етапі килим важливо добре пропилососити та очистити від волосся. Потім у таз слід налити 3 літри теплої води і додати 45 мл оцту 9%.

ВІДЕО ДНЯ

Отриманий розсин втерти губкою в поверхню килима у напрямку ворсу. Працювати краще в респіраторі та рукавичках, так як оцет має різкий запах. Після цього килим варто залишити на 30 хвилин, а потім просушити за допомогою сухої ганчірочки та ще раз пропилососити.

РЕКЛАМА

Проблемні місця та плями добре очищаються аміаком чи нашатирним спиртом. Для цього необхідно розвести 10 мілілітрів нашатирю та 20 грамів будь-якого миючого засобу в 500 мілілітрах води.

Отриманий склад нанести на пляму і втирати до повного видалення. Після цього змити розчин за допомогою губки та чистої води та просушити сухими ганчірочками.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, на які предмети інтер’єру варто витрачати гроші, а на яких можна заощадити.

192

Читайте нас у Facebook