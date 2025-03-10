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Здивуються навіть у хімчистці: як легко очистити килим від бруду і плям

10:55 10 березня 2025
Очистка килиму від бруду та плям – Як очистити килим

Багато господинь знають, що килим на підлозі завжди радуватиме погляд і додасть оселі комфорту.

В той же час не кожна жінка прагне розстилати килими, так як боїться бруду і плям. Своєю чергою, експерти з клінінгу впевнені, що вичистити килим без зайвих затрат можна за допомогою засобів, які є у кожному домі.

На першому етапі килим важливо добре пропилососити та очистити від волосся. Потім у таз слід налити 3 літри теплої води і додати 45 мл оцту 9%.


Отриманий розсин втерти губкою в поверхню килима у напрямку ворсу. Працювати краще в респіраторі та рукавичках, так як оцет має різкий запах. Після цього килим варто залишити на 30 хвилин, а потім просушити за допомогою сухої ганчірочки та ще раз пропилососити.

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Проблемні місця та плями добре очищаються аміаком чи нашатирним спиртом. Для цього необхідно розвести 10 мілілітрів нашатирю та 20 грамів будь-якого миючого засобу в 500 мілілітрах води.

Отриманий склад нанести на пляму і втирати до повного видалення. Після цього змити розчин за допомогою губки та чистої води та просушити сухими ганчірочками.

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Раніше «ФАКТИ» писали, на які предмети інтер’єру варто витрачати гроші, а на яких можна заощадити.

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