Як зробити кухню затишною і при цьому не витратити жодної копійки

Кухня — місце, де ми проводимо багато часу: їмо, спілкуємося з рідними та друзями, а іноді навіть працюємо за ноутбуком. Як зробити її затишною без додаткових витрат?

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Насамперед, залиште на видноті тільки той посуд, який приносить вам естетичне задоволення. Наприклад, вишукану порцелянову чашку, з якої п'єте каву або чай, вінтажний чайник або кавник. Якщо можна сховати каструлі, сковорідки, міксер, зробіть це без вагань. І ви побачите, що ваша кухня стане більш просторою.

Чудова ідея — постелити на підлогу килим. Це надзвично. Він радуватиме погляд. А ще, ступаючи на нього босоніж, ви відчуватимете тепло та комфорт. Не обов'язково купувати новий килим. У багатьох будинках є килими, які не використовуються. Якщо старий килим втратив вигляд, можна вирізати із нього презентабельну частину.

Настала весна, і незабаром розквітнуть квіти. Якщо ви живете у приватному будинку, скласти весняний букет та прикрасити кухню вам не коштуватиме й копійки. Нову вазу купувати необов'язково. Помістити квіти можна в пляшку або банку, декорувавши їх на свій смак. Також будь-яку кухню прикрасить вазон із яскравими плодами кімнатного перцю.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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