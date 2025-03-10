США все ще допомагають Україні: чи відновлять постачання зброї після підписання угоди про корисні копалини

У той час як офіційні особи США та України готуються до зустрічі в Саудівській Аравії, президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення допомоги і обміну розвідданими. Про це стало відомо від представника адміністрації і ще одного американського чиновника, пише nbcnews.com.

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Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку в українських мінеральних ресурсах, була підписана. Але він також хоче побачити зміни у ставленні президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати території росії. Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку з посади лідера своєї країни.

«Як продемонстрував президент Трамп, зачитуючи послання президента Зеленського на спільному засіданні, українці досягли позитивних зрушень. Під час зустрічей у Саудівській Аравії цього тижня ми сподіваємося почути більше позитивних зрушень, які, сподіваємося, врешті-решт покладуть край цій жорстокій війні та кровопролиттю», — заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз, відповідаючи на запитання про вимоги Трампа.

За словами американського чиновника, США не бачать жодних ознак того, що пауза в обміні розвідданими мала безпосередній вплив на російські атаки. На його думку, ці великі атаки, ймовірно, були сплановані до того, як припинилося надання розвідданих та допомоги.

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Тим часом республіканці в Конгресі чинять тиск на Білий дім, щоб відновити як допомогу, так і розвіддані. Двоє посадовців висловили оптимізм, що потік зброї та обладнання й обмін розвідувальною інформацією можуть бути відновлені вже наступного тижня, особливо після того, як Зеленський заявив, що Україна «готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше». Український президент також зазначив, що він і його команда «готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру».

Також посадовці заявили, що США продовжують ділитися з Україною розвідувальною інформацією оборонного характеру. Тобто інформацією, яка допомагає Україні самозахищатися від нападів, — пояснюючи, що вони все ще мають обов'язок попереджати. Але вони не надають інформації для націлювання на російські цілі. Це означає, що США можуть попередити Україну, коли розвідка показує, що росіяни готують напад, але вони більше не можуть надати координати націлювання, щоб Україна могла завдати удару першою.

Раніше генерал Бен Годжес заявив, що США пошкодують, що залишили Україну.

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