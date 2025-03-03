Не проти позбутися: у Трампа порівняли Зеленського із колишньою

Більшість республіканців підтримали президента США Дональда Трампа та віце-президента Джей Ді Венса після їхньої публічної сварки в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським. Сенатор Ліндсі Грем запропонував Зеленському піти у відставку, додавши, що перепалка поставила під загрозу майбутню військову підтримку Києва з боку США, а інший сенатор-республіканець звинуватив Трампа в «обіймах з путіним», пише BBC.

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Проте Зеленський отримав набагато тепліший прийом від прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера на Даунінг-стріт, за день до зустрічі з королем Чарльзом. Український лідер також звернувся до США з проханням «бути більш твердими» з Києвом, додавши, що він готовий підписати угоду з Трампом про видобуток корисних копалин, але хотів би отримати певні гарантії безпеки. Трамп запропонував Україні поступитися територією росії, щоб припинити її вторгнення, і відкрив мирні переговори між Вашингтоном і москвою. Американський президент також попередив росію, що запровадить високі тарифи і подальші санкції, якщо президент путін не припинить «безглузду» війну.

Радник з національної безпеки Майк Волц, який перебував в Овальному кабінеті під час зустрічі, заявив Breitbart News, що Зеленський був занадто зосереджений на перевірці фактів і порівняв українського лідера з «колишньою дівчиною».

«Це як колишня дівчина, яка хоче оскаржити все, що ви сказали дев'ять років тому, замість того, щоб рухати відносини вперед», — сказав він.

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У той час як демократи заявили, що вони у жасі від розбіжностей з американським союзником, більшість республіканців у Вашингтоні підтримали Трампа. путін може дозволити собі сидіти склавши руки і спостерігати за розвитком подій.

«Те, що я побачив в Овальному кабінеті, було неповагою, і я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знову вести справи із Зеленським, — сказав сенатор Грем, давній прихильник допомоги Україні, покидаючи Білий дім 28 лютого. — Для мене питання полягає в тому, чи можна це виправити в очах американців? Більшість американців, які стали свідками того, що вони побачили сьогодні, не хотіли б, щоб Зеленський був їхнім діловим партнером, включно зі мною, а я був в Україні дев'ять разів з початку війни».

Сенатор від штату Алабама Томмі Тубервіль написав у суботу на X: «Найкраще, що зробив президент Трамп — це вигнав цього українського пронозу з Білого дому».

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Сенатор від штату Теннессі Білл Хагерті написав на X: «Сполучені Штати Америки більше не будуть сприйматися як щось само собою зрозуміле».

Сенатор від Аляски Ліза Мурковскі, поміркована республіканка, яка є своєрідною політичною скалкою серед прихильників Трампа, написала в суботу на X: «Мене нудить від того, що адміністрація, схоже, відходить від наших союзників і обіймається з путіним».

Республіканець Майк Лоулер з Нью-Йорка назвав цю зустріч «втраченою можливістю як для Сполучених Штатів, так і для України».

Його колега Дон Бейкон з Небраски сказав, що це був «поганий день для американської зовнішньої політики».

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«Україна прагне незалежності, вільних ринків і верховенства права. Вона хоче бути частиною Заходу. росія ненавидить нас і наші західні цінності. Ми повинні чітко заявити, що ми виступаємо за свободу», — сказав він у своїй заяві.

Жоден республіканець не критикував безпосередньо Трампа чи Венса, який першим почав сварку із Зеленським під час зустрічі. Демократи, тим часом, розкритикували Білий дім.

«Трамп і Венс виконують брудну роботу путіна», — заявив лідер сенатської меншості Чак Шумер.

Сенатор Кріс Кунс сказав, що Зеленський заслуговує на краще.

«Ми повинні подякувати йому за те, що він очолив націю, яка бореться на передовій за демократію, а не за публічну лайку, яку він отримав у Білому домі», — написав він у соціальній мережі X.

Раніше повідомлялося, про що у Лондоні домовилися європейські лідери.

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