Букмекери назвали переможця «Євробачення-2025»

Вже у травні 2025 року стане відоме, представник якої країни переможе у 69-му конкурсі «Євробачення». Нагадаємо, у цьому році воно пройде у місті Базель (Швейцарія), а на сцені виступлять 37 країн-учасників. Україну представлятиме гурт «Циферблат» з піснею Bird of Pray.

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Прогноз букмекерів щодо переможців «Євробачення-2025» останнім часом різко понизив шанси нашої країни на перемогу. Вони стали падати після оголошення результатів Національного відбору, і зараз Україна посідає вісімнадцяте місце, спустившись з п'ятого.

Свіжі прогнози оцінюють перемогу «Циферблату» у два відсотка. Такі ж самі показники мають Ірландія, Кіпр, Вірменія, Азербайджан. За прогнозами букмекерів переможцем стане Швеція, хоча країна ще не визначилася зі своїм представником. Як і ще декілька країн, у яких відбір все ще триває.

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Нагадаємо, представники України на «Євробаченні» виступатимуть у першому пів фіналі 13 травня. Суперфінал міжнародного конкурсу відбудеться 17 травня 2025 року.

Раніше популярний співак розказав про плани повернутися на «Євробачення».

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