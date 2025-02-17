41.32 / 41.86 43.34 / 43.98
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Букмекери назвали переможця «Євробачення-2025»

16:05 17 лютого 2025
Євробачення-2025

Вже у травні 2025 року стане відоме, представник якої країни переможе у 69-му конкурсі «Євробачення». Нагадаємо, у цьому році воно пройде у місті Базель (Швейцарія), а на сцені виступлять 37 країн-учасників. Україну представлятиме гурт «Циферблат» з піснею Bird of Pray.

Прогноз букмекерів щодо переможців «Євробачення-2025» останнім часом різко понизив шанси нашої країни на перемогу. Вони стали падати після оголошення результатів Національного відбору, і зараз Україна посідає вісімнадцяте місце, спустившись з п'ятого.

Свіжі прогнози оцінюють перемогу «Циферблату» у два відсотка. Такі ж самі показники мають Ірландія, Кіпр, Вірменія, Азербайджан. За прогнозами букмекерів переможцем стане Швеція, хоча країна ще не визначилася зі своїм представником. Як і ще декілька країн, у яких відбір все ще триває.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, представники України на «Євробаченні» виступатимуть у першому пів фіналі 13 травня. Суперфінал міжнародного конкурсу відбудеться 17 травня 2025 року.

Раніше популярний співак розказав про плани повернутися на «Євробачення».

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Порівняно з січнем минулого року ціни на комунальні послуги зросли, фото з відкритих джерел

Підвищення тарифів на воду, світло та тепло: у Раді зробили заяву

Фінансовий гороскоп на 17-23 лютого. Фото Pixabay

Близнюкам не потрібно розпочинати нові проекти, а Терезам доведеться зробити непростий вибір: фінансовий гороскоп на тиждень 17 — 23 лютого

принц Гаррі та Меган Маркл

Останнє фото Меган Маркл розлютило суспільство та створило проблеми для принца Гаррі

Проїзд заборонено у природоохоронній зоні, фото https://www.facebook.com/

Рада ухвалила нову заборону для водіїв: за що тепер можна отримати до 10 тисяч грн штрафу

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту