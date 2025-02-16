Рада ухвалила нову заборону для водіїв: за що тепер можна отримати до 10 тисяч грн штрафу

Після того, як Міністерство економіки затвердило перелік з 355 марок і моделей авто, за які доведеться заплатити податок, нардепи затвердили зміни до закону № 4188-IX «Про природно-заповідний фонд України».

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Згідно з новим документом, пересування будь-яких механічних транспортних засобів на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ) тепер заборонено. Про це повідомляє Ліга Закон.



Згідно з документом, транспорт, зокрема автомобілі, мотоцикли, вантажівки та інші механічні засоби, більше не можуть проїжджати по територіях заповідників. Це дозволить зберегти природу від забруднення та зменшити антропогенний вплив на екосистеми.

Порушення нових правил можуть призвести до значних штрафів. Для громадян, які незаконно заїдуть на території заповідників, штрафи складають від 153 до 408 гривень. Для посадових осіб штрафи вищі — від 255 до 510 гривень.

Але це не єдиний вид покарання. Порушники повинні також компенсувати шкоду, завдану природному середовищу.

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Компенсаційні виплати за незаконний проїзд:

Мопед, мотоцикл, моторолер — 4020,80 грн за кожні 100 м порушення.

Легковий автомобіль, мікроавтобус, пікап — 6428,80 грн за кожні 100 м.

Автобус, вантажний автомобіль — 8848,00 грн за кожні 100 м.

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Тобто водій вантажного авто, проїхав понад 100 м у забороненій зоні, може отримати штраф майже у 10 тисяч гривень.

За словами авторів документу, закон спрямований на збереження екосистем та обмеження негативного впливу транспорту на природні зони.

Ці виплати враховують індексацію на 2025 рік, і вони можуть значно збільшити фінансові витрати порушників.

Заборона на проїзд стосується всіх природно-заповідних територій України, включаючи національні парки, природні резервати, заказники та інші охоронювані екологічні зони. Це території, які є домівками для багатьох рідкісних видів флори та фауни і потребують особливої охорони від будь-якої діяльності, яка може завдати шкоди природі.

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«Заборона на проїзд транспорту в заповідниках дозволить значно зменшити екологічний тиск на ці унікальні природні території. Відсутність транспортних засобів на цих землях допоможе зберегти чистоту води, повітря та ґрунтів, а також зберегти місця для життя багатьох видів тварин і рослин», — вважають автори закону.

Раніше «ФАКТИ» писали про «лайфхак» не зовсім чистих на руку патрульних, які «вигадали», як притягати до відповідальності за водіння в стані алкогольного сп’яніння навіть абсолютно тверезих керманичів.

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