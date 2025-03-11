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Шоу-бізнес

Щоб життя вирувало: Олена Тополя у чуттєвому образі представила новий дует (відео)

21:30 11 березня 2025
Олена Тополя та EDGAR TI

Співачка Олена Тополя (колишня Alyosha), яка нещодавно розповіла про кризу у шлюбі, разом з музикантом EDGAR TI презентувала нову композицію «Чуєш». Вони випустили стильний кліп, в якому артистка одягнена в чорній сукні з латексу, що обтягує фігуру.

За словами Олени, пісня «Чуєш» нагадує, що любов — це безперервний процес, наповнений навчанням, боротьбою та водночас є найціннішою частиною людського життя.

«Вона надає сили жити, творити й рухатися вперед. Ця ніжна й емоційна композиція розповідає про справжні почуття, що здатні долати будь-які випробування», — розповіла співачка.

Виконавці додали: як би ми не намагалися ставати кращими, зрештою прагнемо одного — заради кого ставати кращими.

«Хтось, хто любитиме нас, наші недосконалості, прийматиме такими, якими ми є, і підтримуватиме на шляху до майбутнього, — діляться думками Олена Тополя та EDGAR TI. — Чого ми бажаємо цією піснею? Щоб життя вирувало».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Олена Тополя вчиться володіти холодною зброєю.

Читайте також: Інтернет та діти: Тарас Тополя про те, що їм з Alyosha допомогло зберегти шлюб на відстані

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