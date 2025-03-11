Удар по нирках: у Польщі впіймали українку, яку Інтерпол розшукував за торгівлю людськими органами

У Польщі прикордонники затримали громадянку України, засуджену в Казахстані за участь в організованій злочинній групі, яка торгувала людськими органами.

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Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на речницю прокуратури міста Перемишля Марту Петковську, 35-річна Ксенія П. була затримана на залізничному переході між Польщею та Україною на підставі «червоного повідомлення» Інтерполу, скільки перебуває в розшуку з листопада 2020 року.

У Казахстані її визнали учасницею міжнародної злочинної групи, яка з 2017 по 2019 роки здійснювала незаконні операції з органами та тканинами людей, продаючи їх на чорному ринку. Зокрема її особисто звинуватили в незаконному отриманні «нирок від 56 потерпілих у Казахстані, Вірменії, Азербайджані, Україні, Киргизстані, Таджикистані, Узбекистані та Таїланді» з метою отримання фінансової вигоди, а також у тому, що вона «перетворила скоєні злочини на постійне джерело доходу».

Наразі польська прокуратура подала до суду клопотання про застосування до жінки тимчасового арешту строком на один тиждень з метою її екстрадиції до Казахстану.

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При цьому у прокуратурі не пояснюють, чому жінка не перебувала у в'язниці у Казахстані.

Також нагаємо про українських «ухилянтів», яких теж часто затримують прикордонники при спробі незаконного перетину кордонів України у досить екзотичному вигляді.

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