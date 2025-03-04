Не треба підлещуватися до путіна: у Британії зробили різку заяву

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, який нещодавно заявив, що путінська агресія не зупиняється на кордонах України, наголосив, що всім потрібно підтримувати українського президента Володимира Зеленського, а не бути прихильним до російського диктатора путіна. Він ще раз чітко дав зрозуміти, що «росія є агресором», а Володимир Зеленський не зробив нічого поганого.

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«росія є агресором. Зеленський є військовим лідером, країна якого зазнала вторгнення, і ми всі повинні його підтримувати, а не підлещуватися до путіна», — сказав Стармер, пише Telegraph.

Це сталося після того, як Дональд Трамп і його союзники відмовилися називати володимира путіна та росію агресором і натомість припустили, що у великій війні винен Зеленський.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрічав Володимира Зеленського, коли той прибув на саміт до Лондона.

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