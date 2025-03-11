Курцям приготуватися: на скільки з квітня подорожчають цигарки

З 1 квітня 2025 року в Україні набуде чинності закон про перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Зараз він перебуває на підписі у президента України, повідомили у Державній податковій службі.

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При цьому там наголосили, що за результатами декларування частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8%.

Закон передбачає прив’язку ставок акцизу до євро, а не до гривні, як раніше, а це означає, що у 2025 році акцизний податок на 1000 цигарок зросте з 57,4 євро до 78 євро.

Тобто мінімальний акциз для кожної пачки становитиме 78 грн за поточним курсом НБУ, а кінцева вартість цигарок зросте на 40 грн за пачку.

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Також нагадаємо, як в Україні дорожчають продукти харчування та солодкі напої.



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