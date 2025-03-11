41.12 / 41.69 44.67 / 45.41
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Курцям приготуватися: на скільки з квітня подорожчають цигарки

18:31 11 березня 2025
Цигарка. Фото Pixabay

З 1 квітня 2025 року в Україні набуде чинності закон про перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Зараз він перебуває на підписі у президента України, повідомили у Державній податковій службі.

При цьому там наголосили, що за результатами декларування частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8%.

Закон передбачає прив’язку ставок акцизу до євро, а не до гривні, як раніше, а це означає, що у 2025 році акцизний податок на 1000 цигарок зросте з 57,4 євро до 78 євро.

Тобто мінімальний акциз для кожної пачки становитиме 78 грн за поточним курсом НБУ, а кінцева вартість цигарок зросте на 40 грн за пачку.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо, як в Україні дорожчають продукти харчування та солодкі напої.

РЕКЛАМА
309

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фінансовий гороскоп на 10-16 березня. Фото Pixabay

Овнам та Левам — несподівані витрати, Терезам та Стрільцям — шанс заробити: фінансовий гороскоп на тиждень 10 — 16 березня

Юрій Ткач з дружиною

Все почало змінюватися: популярний комік та ведучий про розлучення з дружиною

Рецепт закуски з качану броколі

Дуже бюджетний делікатес: просто та смачно

Коридор затемнень у березні 2025 року триватиме з 14 до 29 числа. Фото Pixabay

П'яти знакам зодіаку березневий коридор затемнень відкриє несподівані можливості

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту