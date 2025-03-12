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Має рацію: Рютте погодився з Трампом щодо бачення миру в Україні

14:24 13 березня 2025
генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який закликав Зеленського помиритися з Трампом, заявив, що він згоден з президентом США Дональдом Трампом, що спочатку має бути досягнуто мирної угоди у війні. А вже потім ухвалено рішення щодо гарантій непорушення пакту, пише El Mundo.

«Я думаю, що президент Трамп має рацію у тому, що перш ніж підтримувати мир, ви повинні спочатку укласти мир. А миру ще немає», — сказав Рютте на прес-конференції після зустрічі з президентом Косово.

Рютте підкреслив той факт, що «завдяки Трампу зараз відбувся прорив щодо України в плані початку переговорів як з росіянами, так і з українцями».

Додамо, що 11 березня в Саудівській Аравії відбулись переговори української та американської делегацій, на яких Україна підтримала пропозицію США погодитись на припинення вогню і розпочати негайні переговори для завершення бойових дій. США передали пропозицію рф.

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