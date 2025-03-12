Це серйозна річ: Рубіо прокоментував стосунки Зеленського і Трампа

Відповідаючи на питання про те, чи «повернулися до норми» стосунки між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, держсекретар Марко Рубіо відповів журналістам: «Що тут повертається в норму, так це мир. Це серйозна річ. Це не „Злі дівчата“, це не якийсь епізод якогось телешоу. Це дуже серйозно», пише The Guardian.

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Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Дональд Трамп «хотів, щоб ця війна закінчилася швидко», і що він сподівається, що росія прийме угоду про припинення вогню «якомога швидше».

«Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь „так“ якнайшвидше, щоб ми могли перейти до другої фази реальних переговорів», — сказав держсекретар.

Рубіо додав, що американсько-українська угода щодо корисних копалин «не була предметом сьогоднішніх переговорів».

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Державного секретаря США Марко Рубіо запитали, чи є крайній термін, до якого росіяни повинні відповісти на пропозицію про тимчасове припинення вогню на 30 днів.

«Ми надішлемо їм цю пропозицію, — відповідає Рубіо. — Ми їм скажемо — ось що на столі. Україна готова перестати стріляти і почати говорити, і тепер вони мають вирішувати „так“ або „ні“. Тепер м'яч на боці росії».

Раніше повідомлялася думка Олександра Невзорова про переговори в Саудівській Аравії: «Те, що відбувається в Джидді — марна трата часу. Будь-який „результат“ буде фікцією».

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