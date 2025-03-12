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Шоу-бізнес

«Їх не чіпали»: чому в 90-ті роки бандити боялися Пугачову та Ротару

19:54 12 березня 2025
Алла Пугачова та Софія Ротару користувалися великою повагою навіть серед бандитів

В 1990-ті роки минулого століття артистам жилось досить нелегко: з одного боку, на них чатували аферисти типу «Властеліни», якій Алла Пугачова добровільно віддала 2 млн доларів. З іншого — свій пресинг здійснювали бандити, які знали, що артисти заробляли великі гроші, і вимагали, щоб з ними ділились. Про це каналу «360» розповів зірка 90-х Рома Жуков.

«Ми їхали на гастролі на тиждень або на два і всю готівку везли із собою — буквально мішки грошей. Звичайно, це приваблювало бандитів», — сказав Жуков.

Своєю чергою, ще одна зірка тих років, Маргарита Суханкіна додала, що «братки» приходили до зірок на концерти та робили пропозиції, від яких «не можна було відмовитись».

«Так і так, робіть що хочете, а краще нічого не робіть — просто нам платіть, а ми вас охоронятимемо. Інакше вам не жити», — додала Суханкіна.

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Співачка також зазначила: винятки бандити все ж таки робили. Деяких артистів представники кримінального світу не чіпали, наприклад, Аллу Пугачову та Софію Ротару.

«Відомо, що Япончик дуже любив шоу-бізнес — Пугачову, Ротару. Але це були головні люди у бандитському угрупованні. І цих артистів не чіпали, бо розуміли, що над ними є ті, хто сильніший за сильних», — розповідала Суханкіна.

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Тобто, навіть бандити поважали співачок, які користувались в народі великою повагою та любов'ю.

Нагадаємо, раніше відомий продюсер розповів, чому мовчать про війну Ротару та Меладзе — на відміну від Пугачової.

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