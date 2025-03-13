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Шоу-бізнес

Шаленію: відома танцівниця вразила зізнанням

19:23 13 березня 2025
Ілона Гвоздьова

Популярна танцівниця, постійна учасниця проєкту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова, яка стала на захист свого чоловіка, вразила мережу потужним танцем. На своїй сторінці у соціальній мережі Гвоздьова виклала відео, на якому запалює на паркеті під легендарний хіт «Sweet Dreams» британського дуету Eurythmics, який вийшов у 1983-му році. Ілона зізналася, що саме зараз у захопленні від музики тих часів.

«Останнім часом я шаленію все більше від музики 80−90-хх років, — поділилася танцівниця. — Потужна, ритмічна, енергійна, різноманітна і та, від якої хочеться танцювати в кайф!»

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Підписники Гвоздьової підтримали її у коментарях та поділилися своїми враженнями від танцю.

«Стильно і сильно», — прокоментували відео.

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«Так це ж музика нашої молодості — modern talking, abba, c.c.catсh і т.д.», — підтримали у мережі.

Раніше Ілона Гвоздьова своїми світлинами обурила мережу.

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