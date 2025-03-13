Щоб тюльпани тішили око: чим підживити улюблені квіти у березні

У березні для дачників розпочинається підготовка до чергового сезону - перші роботи можна виконувати навіть до потепління, починаючи, напиклад, з утілізації сміття, внесення добрив, мульчування грядок та обрізання дерев.

ВІДЕО ДНЯ

Підживлювати потрібно і дерева, і клумби, зокрема, з тюльпанами, аби вони довго квітнули. Насамперед, потрібно внести азоте добриво, пише видання «На пенсії».

Найкраще використовувати аміачну селітру. Для розчину беруть 40 грамів селітри та розчиняють у 10 літрах води. Засіб використовують для поливу молодих пагонів тюльпанів.

Коли на рослинах починають формуватися бутони, варто використари розчин коров'яка: на одну частину добрива беруть 30 частин води. А потім на кожні 10 літрів розчину додають по 30 грамів суперфосфату та сірчанокислого калію.

РЕКЛАМА

А ось тільки-но тюльпани почнут цвісти, можна їх підживити розчином калійної селітри (15 г) та суперфосфату (30 г) у 10 літрах води.

Накож навесні потрібно удобрювати лозу, використовуючи або готові мінеральні добрива (50 г на 10 літрів води), або приготовлені самостійно з 40 г суперфосфату, 15 г аміачної селітри, 10 г сульфату калію та 10 літрів води.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook