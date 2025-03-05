Секрети великих урожаїв: обов'язково зробіть це з виноградом у березні

Якщо осіння обрізка винограду є обов'язковою процедурою для збереження здоров'я куща та отримання хорошого врожаю, то навесні у першу чергу необхідно позбавити лозу зимового укриття.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, робити це треба у залежності від температури повітря — якщо зробити це занадто рано, то виноград може загинути. Як пише видання «На пенсії», розкривати лозу потрібно поступово, аби вона звикла до температури навколишнього середовоища.

Так, спочатку рекоменують зробити отвори в матеріалі, яким закривали виноград, дедалі збільшуючи їх через два-три дні — аж поки погодні умови не дозволять повністю розкрити кущі.

Другим етапом має стати видалення пагонів, які загинули протягом зими. А третім — обробка винограду протигрибковим засобом. Для цього можна взяти 3-відсотковий розчин мідного купоросу.

РЕКЛАМА

Досвідчені виноградарі радять завершити обробку лози та самої ділянки (проти шкідників, які зимували) ще до того, як розпустяться бруньки. Далі виноград підв'язують, а верхній шар землі розпушують та мульчують перегноєм чи компостом.

Також потрібно буде підживити виноград. Виключення — молодий виноградник, якому не більше року. А загалом для обробки лози використовують готові мінеральні добрива (50 г на 10 літрів води). Також можна самостійно приготувати підживлення з 40 г суперфосфату, 15 г аміачної селітри, 10 г сульфату калію та 10 літрів води.

Добрива рекомендують вносити в отвори на глибину 20−25 см навколо, відступивши від стовбура на 30−40 см.

РЕКЛАМА

Для молодих кущив (2−3 роки) використовують по 10 літрів підживлення, для старших — по 20−30 літрів, збільшуючи відстань отворів від стовбура до 80 см.

Про те, як правильно закладати на зберігання живці винограду, читайте на нашому сайті.

Також читайте матеріал «Якщо найнижча ягода у гроні солодка — урожай буде таким же» — чого ще ми не знали про вирощування винограду".

Фото — Pixabay

РЕКЛАМА

42

Читайте нас у Facebook