Осиротіли троє синочків: на війні загинув стрілець-снайпер з Хмельниччини

Шепетівська громада знову в жалобі зустрічала воїна. «На щиті» до рідного дому повернувся стрілець-снайпер десантно-штурмового відділення Валентин Стецюк, повідомляє міська рада. Бійцю навіки 37 років.

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«Валентин з дитинства проявляв інтерес до спорту, цікавився художньою літературою. Був добрим, чуйним, товариським. У 2005 році помер батько хлопця, тому братам довелося швидко подорослішати. Валентин навчався у Грицівському вищому професійному училищі, де здобув спеціальність „тракторист-машиніст“. Працював у бригаді лісорубів, а згодом на деревообробці у рідному селі. У 2011 році пов’язав своє життя з Тетяною. Сім’я виховувала трьох синів: Ігоря, Олександра та Дмитрика».

У 2023 році чоловік влаштувався на роботу до маслозаводу. А вже у вересні 2024 року його мобілізували на військову службу. Пройшовши підготовку, Валентин Стецюк боровся з ворогом.

«5 березня 2025 року, під час виконання військового обов’язку воїн загинув на полі бою. Такою жорстокою ціною створюється наша сучасна історія, формується українська нація».

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