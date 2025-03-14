41.19 / 41.72 44.73 / 45.44
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Осиротіли троє синочків: на війні загинув стрілець-снайпер з Хмельниччини

20:33 15 березня 2025
37-річний снайпер Валентин Стецюк

Шепетівська громада знову в жалобі зустрічала воїна. «На щиті» до рідного дому повернувся стрілець-снайпер десантно-штурмового відділення Валентин Стецюк, повідомляє міська рада. Бійцю навіки 37 років.

«Валентин з дитинства проявляв інтерес до спорту, цікавився художньою літературою. Був добрим, чуйним, товариським. У 2005 році помер батько хлопця, тому братам довелося швидко подорослішати. Валентин навчався у Грицівському вищому професійному училищі, де здобув спеціальність „тракторист-машиніст“. Працював у бригаді лісорубів, а згодом на деревообробці у рідному селі. У 2011 році пов’язав своє життя з Тетяною. Сім’я виховувала трьох синів: Ігоря, Олександра та Дмитрика».

У 2023 році чоловік влаштувався на роботу до маслозаводу. А вже у вересні 2024 року його мобілізували на військову службу. Пройшовши підготовку, Валентин Стецюк боровся з ворогом.

«5 березня 2025 року, під час виконання військового обов’язку воїн загинув на полі бою. Такою жорстокою ціною створюється наша сучасна історія, формується українська нація».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель у бою на Донеччині захисника з позивним «Пастор».

РЕКЛАМА
98

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Персональний гороскоп. Фото Pixabay

Несподіваний дзвінок Овнам та приємні сюрпризи Левам: чого чекати від суботи, 15 березня

Гороскоп на вихідні 15 та 16 березня 2025 року

Відкриються яскраві можливості та чекають приємні несподіванки: яким знакам Зодіаку поталанить у вихідні 15 — 16 березня

Софія Ротару любить прості страви зі свіжих продуктів. Фото із соцмереж

Так готують у сім’ї Софії Ротару: покроковий рецепт улюбленої страви легендарної співачки

Рахунки за комунальні послуги. Фото sm.gov.ua

Квартира порожня, а борги за комуналку зростають: які послуги можна не оплачувати і що потрібно зробити

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту