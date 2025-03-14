Попри тиск, суд дозволив БЕБ спеціальне досудове розслідування стосовно власниці IBOX банку: що відомо

Личаківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці «Айбокс Банку» та її пособниць. Про це йдеться на офіційному сайті БЕБ.

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«Ухвала не підлягає окремому оскарженню та дозволить проводити розслідування стосовно підозрюваних за їх відсутності (in absentia)», — йдеться у повідомленні БЕБ.

Відмічається, що це рішення було ухвалене незважаючи на інформаційну атаку та особисте переслідування суддів.

Нагадаємо, раніше слідство встановило, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс банку».

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Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203−2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».

Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам «Айбокс Банк».

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Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено Положеннями статті 297−1 Кримінального Процесуального кодексу України

Раніше такий механізм було застосовано до Медведчука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців та фігурантів гучних корупційних кейсів.

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