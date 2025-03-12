Ці цифри не заслуговують на довіру: ЗМІ спростували слова Трампа про рф

Дональд Трамп, з баченням якого щодо гарантій миру погодився Марк Рютте, сповнений рішучості закінчити війну в Україні. Ще два тижні тому він та його віце-президент переконували лідера України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті, що він не має жодних важелів впливу і що йому потрібне припинення вогню, інакше у нього не залишиться країни, пише The Economist.

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Однак останні дані про втрати свідчать про інше. Це кривава війна, але росія стікає кров'ю більше, ніж Україна. Вторгнення вже обійшлося величезною кількістю людських життів.

Як зазначає видання, росія оцінює, що станом на лютий загинуло від 150 000 до 210 000 солдатів. Інші країни надають схожі оцінки. Міжнародний інститут стратегічних досліджень, що базується в Лондоні, вважає, що станом на початок січня загинуло щонайменше 172 000 солдатів.

«Медіазона» і «Медуза», два незалежні російські ЗМІ, називають цифру від 160 000 до 165 000 до кінця 2024 року. Вони використовують дані про спадщину та інші записи для отримання цих оцінок. Ці дані свідчать про те, що кількість смертей серед росіян зросла в геометричній прогресії: з приблизно 20 000 у 2022 році до 50 000 у 2023 році і майже 100 000 у 2024 році.

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Щомісячні оцінки втрат від міністерства оборони Великої Британії та військової активності, виявлені дослідниками The Economist, також свідчать про те, що бойові дії стали більш інтенсивними. У грудні британський чиновник заявив, що російські втрати (включно з убитими і пораненими) можуть сягнути 1 мільйона протягом шести місяців.

Незважаючи на чисельну перевагу росії, ці цифри свідчать про те, що приблизно кожен 30-й чоловік у віці від 20 до 49 років був убитий або поранений за останні три роки.

Трамп навів зовсім інші цифри щодо кількості загиблих.

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«У нас є цифри, що майже мільйон російських солдатів загинули, близько 700 000 українських солдатів загинули. росія більша, вони втратили більше солдатів. Але це не спосіб керувати країною», — сказав він раніше.

Колишній чиновник НАТО сказав The Economist, що ці цифри, «як і багато іншого, що він говорить», не заслуговують на довіру.

За підрахунками журналістів, у 2024 році росія захопила лише 0,57% української території. За таких темпів її солдатам знадобиться ще 141 рік, щоб завоювати всю країну.

Очевидно, що Україна не програє цю війну. Як би Трамп не тиснув на Зеленського, він не буде схильний прийняти мир, який прирікає країну на хаотичне і жалюгідне майбутнє — або залишає двері відчиненими для нового вторгнення.

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Раніше повідомлялося, що пауза в обміні розвідданими та наданні військової допомоги скасована у результаті домовленості США та України на переговорах у Саудівській Аравії.

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