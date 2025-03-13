Припинення вогню в Україні може відбутися за лічені дні: Рубіо назвав умови

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що він сподівається на припинення вогню між росією і Україною протягом «декількох днів», якщо російські лідери погодяться з переданою пропозицією, і що він планує переконати дипломатів з країн «Великої сімки» зосередитися на припиненні війни на зустрічі цього тижня в Канаді, пише The New York Times.

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«Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: жодна сторона не стріляє одна в одну — ні ракетами, ні снарядами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією, — сказав він журналістам під час дозаправки в Ірландії, коли летів із Саудівської Аравії до Канади. — Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються і починаються переговори».

Рубіо і Майк Волц, радник Білого дому з питань національної безпеки, провели кількагодинну зустріч з українськими офіційними особами в Джидді, Саудівська Аравія, щоб обговорити, як розпочати переговорний процес з росією для припинення війни.

Марко Рубіо заявив, що американські офіційні особи планують «мати контакт» з російськими офіційними особами, щоб обговорити запропоноване припинення вогню.

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«Якщо їхня відповідь буде негативною, це буде дуже прикро, але це дасть можливість зрозуміти їхні наміри», — додав він.

Він зазначив, що коли вони зустрічалися з російськими офіційними особами в Саудівській Аравії минулого місяця, росіяни виявилися відкритими до ідеї врегулювання війни.

«Вони висловили готовність за відповідних обставин, які вони не визначили, покласти край цьому конфлікту», — сказав він.

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Марко Рубіо підкреслив, що однією з його головних цілей на майбутній зустрічі в Канаді є об'єднання інших країн — Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії, які є прихильниками України — щоб вони виступили єдиним фронтом у підтримці мирних переговорів.

Він сказав, що «ідеальною заявою», яка буде зроблена за підсумками зустрічі, «буде те, що Сполучені Штати зробили добру справу для світу, просунувши цей процес вперед, і тепер ми всі з нетерпінням чекаємо на відповідь росії і рішуче закликаємо їх розглянути можливість припинення всіх військових дій, щоб люди перестали гинути, кулі перестали летіти, і щоб почався процес пошуку постійного миру».

Коли його запитали, якою є американська позиція щодо прохання України про гарантії безпеки, щоб допомогти стримати будь-які майбутні напади росії, Рубіо просто відповів, що стримування буде частиною мирних переговорів.

«Я припускаю, що на будь-яких переговорах, якщо ми до них дійдемо, сподіваюсь, з росіянами, вони піднімуть питання європейських санкцій, які були накладені на них, — сказав він. — Тому я думаю, що питання європейських санкцій буде на столі, не кажучи вже про те, що відбувається із замороженими активами і тому подібне».

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Раніше повідомляли про те, що експерт спрогнозував хід подій, якщо рф відмовиться від припинення вогню.

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