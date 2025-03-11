Оголосивши про розробку власного мирного плану щодо України, Європа почала визначати свою роль у війні. Тепер вона повинна піти далі, надавши Зеленському вихід з дилеми, в яку його поставив конфлікт в Овальному кабінеті.

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Немає жодних доказів того, що путін відмовився від своєї мети — повного контролю над Україною. Проте в обмін на ілюзію захисту від путіна Трамп погрожує порушити економічний суверенітет України. І якщо Зеленський протистоїть обом, він ризикує втратити все, пише The Telegraph.

«Безпосередня мета Трампа — домогтися припинення вогню за будь-яку ціну. путін не пропонує жодних поступок. Не буде ніякої реституції окупованих земель, ніякого повернення викрадених дітей, ніяких надійних гарантій безпеки та ніякої серйозної здатності України захистити себе від поновлення російської агресії. Це був би несправедливий мир. Він не міг би тривати довго. путін перегрупується і піде знову, коли буде готовий», — зазначають автори статті.

Зеленський ніколи не погодиться на таку капітуляцію, переконані журналісти The Telegraph. Ось чому він справедливо стояв на своєму в Овальному кабінеті. Він буде наполягати, навіть якщо Дональд Трамп не відновить підтримку США.

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Але президент США також жадає українських корисних копалин. Він намагається взяти під контроль ці ресурси й отримати штрафну частку від будь-яких доходів, які вони можуть принести. Він наполягає на тому, що присутність американського бізнесу в невизначеному майбутньому сама по собі стримуватиме подальшу російську агресію. Зеленський, мабуть, також неохоче погодиться на це. Поки що незрозуміло, чи вдалося йому відтермінувати загрозу. Угода, яку він мав підписати у Вашингтоні, залишила для подальших переговорів критичні питання про контроль і розподіл доходів. Але тепер Трамп може вимагати більшого в обмін на відновлення потоку американської зброї та розвідданих.

Європейські банки зберігають майже 300 мільярдів доларів США заморожених російських активів. Вони вже надають Україні кредити, забезпечені відсотками від цих активів. Але вони досі утримувалися від мобілізації самого капіталу. Зараз настав час зробити саме це. Поганою ідеєю, яку, вочевидь, зараз обмірковують європейські лідери, була б погроза захопити ці активи, якщо путін порушить перемир'я. Зеленському потрібні гроші сьогодні, а не завтра. Сильніша оборона — найсильніший стримувальний фактор.

Нарощується також імпульс до негайної конфіскації активів, пишуть автори статті. Для цього є підстави, і це те, на що заслуговує путін. Але з огляду на потрібний результат, це було б не самим ефективним використанням цих коштів. Це була б непотрібна здача моральних позицій, якою путін скористався б. А Зеленському все одно знадобиться американська зброя. Дивне бажання Трампа залишатися на боці путіна може призвести до того, що він з більшою ймовірністю заблокує їх закупівлю «вкраденими» грошима.

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Як пише видання, путін вже зараз перебуває у слабшій позиції, ніж припускає Трамп. Інфляція перевищує 20%, військові витрати з'їдають понад 6% ВВП, фінансові резерви виснажені. Російська економіка не може нескінченно довго справлятися з цими стресами. Час грає не на її боці, і якщо Зеленський отримає новий військовий бюджет, тиск на путіна з вимогою поступок суттєво посилився б. Розблокування заморожених активів — найкращий і, можливо, єдиний спосіб розв'язати ці проблеми й відкрити шлях до справедливого і тривалого миру.

Раніше журналістам стало відомо, що путін готовий погодитися на перемир’я, але за певних умов.

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