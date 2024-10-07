Не більше 30 цибулин: аграрій з Київщини розповів, як посадити на дачі тюльпани для яскравого цвітіння

Аграрій з Київщини Валерій не тільки дає поради щодо вирощування та зберігання овочів та фруктів, а й пояснює, як перетворити дачу на справжній рай, куди хочеться приїжджати працювати і отримувати естетичне задоволення.

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Для цього пан Валерій завжди висаджує велику кількість кущів та квітів, за якими дбайливо доглядає. В своєму акаунті у соціальній мережі він дає поради всім бажаючим долучитися до справжньої природньої краси. Зокрема, в останньому дописі аграрій розповів, як краще висаджувати тюльпани, щоб навесні і особливо влітку отримати на дачі яскравий квітник.

Чоловік пропонує для візуалізації намалювати крейдою кола, розмір яких відповідатиме розміру вашого квітника, і розташувати там цибулини тюльпанів, аби знати, як потім їх висадити.

«Для клумби діаметром 20 см розміщуємо 6−7 цибулин, а для більшої клумби з діаметром 40 см — до 30 цибулин», — радить пан Валерій, додаючи, що ця проста схема допоможе вам створити ефектний квітковий вигляд у вашому саду.

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Також він радить ретельно підходити до вибору посадкового матеріалу, адже якісні цибулинки одразу забезпечать 70% успіху квітникаря.

Ну і звичайно ж, грядка для квітів має бути належним чином підготовлена і, можливо, за допомогою перегною.

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