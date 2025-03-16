Півсотні людей загинули у пожежі в нічному клубі Північної Македонії (відео)

Напередодні в нічному клубі «Пульс» у місті Кочані, що на сході Північної Македонии, як раніше і у Таїладні, пожежа спричинила масову загибель відвідувачів закладу.

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Як пише «Балканський оглядач», наразі відомо, що 51 людина загинула, більше сотні постраждали.

Загалом, за оцінкою правоохоронців, на дискотеці було порядку 1500 відвідувачів, переважно молоді люди. А пожежа виникла близько 2:30 ночі — причиною стало використання піротехніки під час концерту македонського гурту DNA.

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В мережі поширюються відео, як стверджується, зняті на місці надзвичайної події.

Наразі відомо, що організаторів заходу затримали.

Раніше повідомлялося про пожежу та загиблих в росії, де горів нічний клуб у місті Кострома. Місцеві пабліки тоді писали, що потужній пожежі передувала масова бійка, а причиною займання могла стати запущена ракета з ракетниці.

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Фото — скріншот

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