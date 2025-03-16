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Півсотні людей загинули у пожежі в нічному клубі Північної Македонії (відео)

14:41 16 березня 2025
У Північній Македонії пожежа в нічному клубі забрала життя 50 людей, ще сто були поранені. Фото&nbsp;— скріншот

Напередодні в нічному клубі «Пульс» у місті Кочані, що на сході Північної Македонии, як раніше і у Таїладні, пожежа спричинила масову загибель відвідувачів закладу.

Як пише «Балканський оглядач», наразі відомо, що 51 людина загинула, більше сотні постраждали.

Загалом, за оцінкою правоохоронців, на дискотеці було порядку 1500 відвідувачів, переважно молоді люди. А пожежа виникла близько 2:30 ночі — причиною стало використання піротехніки під час концерту македонського гурту DNA.

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В мережі поширюються відео, як стверджується, зняті на місці надзвичайної події.

Наразі відомо, що організаторів заходу затримали.

Раніше повідомлялося про пожежу та загиблих в росії, де горів нічний клуб у місті Кострома. Місцеві пабліки тоді писали, що потужній пожежі передувала масова бійка, а причиною займання могла стати запущена ракета з ракетниці.

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Фото — скріншот

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