15-й у сезоні: гол Довбика приніс «Ромі» перемогу у чемпіонаті Італії (відео)

Форвард збірної України Артем Довбик, котрого викликали у національну команду на матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії, приніс «Ромі» перемогу в домашньому поєдинку 29-го туру чемпіонату Італії з футболу проти «Кальярі» (1:0).

ВІДЕО ДНЯ

На 62-й хвилині матчу 27-річний нападник, який був замінений на 72-й, виявився найспритнішим після подачі кутового і спрямував м'яч у сітку, забивши свій 15-й гол у сезоні (10 — у серії А, 3 — у Кубку Італії та 2 — у Лізі Європи).

Додамо, що шоста (!) поспіль перемога команди 73-річного Клаудіо Раньєрі у чемпіонаті Італії дозволила римлянам піднятися на 7-е місце у турнірній таблиці з двоочковим відставанням від єврокубкової зони.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дебютний «дубль» Довбика вивів «Рому» до чвертьфіналу Кубка Італії.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Рома»

РЕКЛАМА

43

Читайте нас у Facebook