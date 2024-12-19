Дебютний «дубль» Довбика вивів «Рому» до чвертьфіналу Кубка Італії: відео голів

Форвард «Роми» та збірної України Артем Довбик, гол якого «поховав» київське «Динамо» у матчі Ліги Європи, відзначився першим «дублем» у футболці римського клубу.

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У чвертьфінальному поєдинку Кубка Італії 27-річний нападник двічі вразив ворота суперника вже в перші 20 хвилин гри та допоміг «вовкам» розгромити генуезців — 4:1 (Довбик, 9,19, Бальданці, 30, Шомуродов, 79 — Епес, 61).

Додамо, що Довбик, якого на 79-й хвилині замінив узбецький нападник Шомуродов, забив за «Рому» вперше з 3 листопада (тоді римляни поступилися в серії А «Вероні» — 2:3).

«Сподіваюся, він розквітнув, — прокоментував дії українця головний тренер „Роми“ Клаудіо Раньєрі. - Голи допомагають тренуватися краще, вони важливі для нього та команди. Довбик не тренується як слід, оскільки страждає від тисячі маленьких проблем. Він має потужну фізичну структуру, і тому йому потрібні тренування. Йому потрібна допомога для повернення оптимальної форми».

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Додамо, що у 21 поєдинку за «Рому» Артем Довбик, який перейшов улітку з «Жирони», забив 8 м'ячів і віддав один асист.

У чвертьфіналі Кубка Італії команда українця зіграє з «Міланом», який очолює екснаставник «Шахтаря» Паулу Фонсека.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Михайло Мудрик провалив допінг-тест.

Фото ФК «Рома»

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