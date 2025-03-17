Боул з кускусом, шпинатом і сиром «фета»: чудовий початок дня для стрункості

Смачний, простий та легкий рецепт сніданку. Якщо вам набридла звичайна каша на сніданок, спробуйте приготувати по-іншому, наприклад, приготуйте боул, радить дієтологиня з Білої Церкви Катерина Черкаська. Замість кускусу можна використати будь-яку крупу, яка вам смакує: гречану, вівсяну, пшоняну, булгур.

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Складники: Кускус — 40 г

Шпинат — 40 г

Помідор — 70 г

Сир «фета» — 30 г

Йогурт густий — 1 ч. л.

Сир м’який — 1 ч. л.

Насіння будь-яке — 1 ч. л.

Зелень та спеції — за смаком

Приготування:

Заливаємо окропом кускус, додаємо улюблені спеції, перемішуємо і залишаємо на 5−7 хв.

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На гарячій та змащеній олією сковорідці починаємо обсмажувати шпинат, додаємо улюблені спеції, йогурт і м’який сир. Тушкуємо шпинат 3−5 хв.

Помідори та сир «фета» нарізаємо кубиком.

На кускус викладаємо шпинат, помідори та сир, посипаємо насінням та улюбленою зеленню.

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Нагадаємо рецепт дуже ніжної кукурудзяної каші.

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