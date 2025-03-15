Якщо напередодні завинили: «ідеальний сніданок для коханої» від відомого фуд-блогера — швидко, корисно, ситно та красиво

Приготувати ідеальний сніданок, та ще й не для себе, а для коханої — справа зовсім не проста. Але фуд-блогер Олександр Огороднік, який показав, який гарнір виходить з простого буряка, знайшов вихід.

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Його подарунком для коханої став вівсяний млинець з лососем та авокадо!

«Хочете підняти їй, і собі заодно, настрій після того як провинилися? Зробити корисний, швидкий, ситний і дуже красивий сніданок? Тоді тримайте рецепт, який точно здивує!», — інтригує Олександр.

Етапи готування

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Змішати вівсянку, яйце, молоко, спеції.

Нагріти сковорідку, розтопити масло, вилити тісто, накрити кришкою і смажити 3−4 хв на середньому вогні.

Вимкнути нагрів і залишити ще на 3 хвилини на плиті.

Нарізати лосось, авокадо, помідори.

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Намазати млинець крем-сиром, викласти лосось, помідори, закрутити троянду з авокадо.

Додати кунжут, зелень, оливкову олію та лимонний сік.

Вуаля, сніданок готовий!

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А як приготувати ранковий «королівський» скрембл, читайте у «ФАКТАХ».

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