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Книга рецептів

Салат з куркою, буряком та кус-кусом: для тих, хто слідкує за фігурою

20:04 11 грудня 2024
Салат з куркою, буряком та кус-кусом

Це дуже незвичні поєднання! Цей рецепт з’явився в ході експерименту. Чудовий рецепт обіду, де гармонічно поєднується крупа, овочі та м’ясо, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка давала рецепт курячого рулету із сиром.

Складники:

  • Куряче філе — 100 г
  • буряк варений — 100 г
  • сир «фета» — 30 г
  • кус-кус — 30 г
  • авокадо — 30 г
  • йогурт густий маложирний — 1 с. л.
  • огірок — 50 г
  • часник — 1 зубчик (за бажанням)
  • горішки — 10 г
  • зелень та спеції — за смаком

Заправка для салату:

  • йогурт густий
  • гірчиця
  • сік лимону

Приготування:

Відварюємо до готовності куряче філе, заливаємо окропом кус-кус. Нарізаємо кубиком буряк, авокадо, огірок та відварене куряче філе. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо сир, мілко нарізану зелень, заправляємо заправкою та посипаємо подрібненими горіхами та мілко нарізаною зеленню.

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Нагадаємо рецепт квасолевого закусочного рулету, що нарізається, як ковбаска.

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