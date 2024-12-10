Салат з куркою, буряком та кус-кусом: для тих, хто слідкує за фігурою

Це дуже незвичні поєднання! Цей рецепт з’явився в ході експерименту. Чудовий рецепт обіду, де гармонічно поєднується крупа, овочі та м’ясо, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка давала рецепт курячого рулету із сиром.

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Складники: Куряче філе — 100 г

буряк варений — 100 г

сир «фета» — 30 г

кус-кус — 30 г

авокадо — 30 г

йогурт густий маложирний — 1 с. л.

огірок — 50 г

часник — 1 зубчик (за бажанням)

горішки — 10 г

зелень та спеції — за смаком Заправка для салату: йогурт густий

гірчиця

сік лимону

Приготування:

Відварюємо до готовності куряче філе, заливаємо окропом кус-кус. Нарізаємо кубиком буряк, авокадо, огірок та відварене куряче філе. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо сир, мілко нарізану зелень, заправляємо заправкою та посипаємо подрібненими горіхами та мілко нарізаною зеленню.

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Нагадаємо рецепт квасолевого закусочного рулету, що нарізається, як ковбаска.

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