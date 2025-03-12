Дуже ніжна кукурудзяна каша: бюджетна страва, яка готується простіше всього

Каші — це смачна й корисна їжа, якщо дотримуватися міри. Варяться вони досить просто та швидко. І все-таки потрібно знати деякі секрети, щоб ця страва вийшла смачною. Один з них — варити кашу слід не на великому вогні та в жодному разі не допустити пригорання. А ще не варто готувати кашу про запас. Адже найкраща каша — та, яка щойно приготована. Рецептом страви поділилася кулінарка Елла Іванова.

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— Кукурудзяна каша ніжна та смачна, — каже Елла Іванова. — Спробуйте приготувати — не пошкодуєте. Щоб каша вийшла без грудочок, постійно помішуйте. На мою думку, цей рецепт приготування кукурудзяної каші дуже вдалий. Готується страва просто та швидко.

Кукурудзяна каша

100 г кукурудзяної крупи

350 г води

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Сіль та цукор

Вершкове масло

250 г молока

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Доводимо воду до кипіння та додаємо добре промиту крупу. Варимо хвилин 5−6. Додаємо молоко й продовжуємо варити до готовності. Наприкінці додаємо вершкове масло, щіпку солі та цукру.

І смачного!

А як приготувати кукурудзяну кашу з грибами та фетою, корисну для тих, хто стежить за фігурою, розповіла дієтологиня Катерина Черкаська.

Фото Елли Іванової

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