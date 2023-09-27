37.59 / 38.28 40.13 / 40.99
Київ: +17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Бутерброди з крабовими паличками та базиліком: смачно так, що не відірватися

22:30 27 вересня 2023
Бутерброди з крабовими паличками та базиліком

Бутерброди — чудова ідея для порційної подачі їжі на фуршеті, зокрема організованому в колі друзів і сім'ї. Звичайно, можна зробити класичні — з сиром, ковбасою або рибою. Але не менш смачні бутерброди з начинками з відомих салатів — наприклад, сирно-часникового, бурякового з часником і чорносливом… Хочете в цьому переконатися? Не варто зволікати — зробіть такий бутерброд просто зараз.

Рецептом бутерброда з крабовими паличками поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати незвичайну мариновану цибулю.

- Такий бутерброд сподобається і дорослим, і дітям, — каже Елла Іванова. — Прикрасити його можна будь-якою улюбленою зеленню.

Бутерброд із начинкою з крабових паличок

  • Тостовий хліб

Для начинки

  • 2 яйця
  • Сіль
  • Свіжий огірочок
  • Крабові палички
  • Кукурудза
  • Майонез

Вирізаємо склянкою з тостового хліба кружечки. Готуємо салат із перелічених інгредієнтів, дрібно нарізаючи огірок, крабові палички та яйця. Накладаємо на тостовий хліб. Прикриваємо іншим кружечком. Прикрашаємо при подачі базиліком.

І смачного!

Нагадаємо рецепт швидкого салату з тунцем і томатами.

Фото з альбому Елли Іванової

48

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Єлена Вяльбе

Триразова олімпійська чемпіонка з росії назвала «фантастикою» те, на що її співвітчизники перетворили Маріуполь

Героїня дня

Тельцям — вигідна співпраця, Козерогам — нові захоплення, Овнам — приємні сюрпризи: гороскоп на день Щура-Ласуна

Звернення до банку

Приватбанк почав знімати половину пенсії чи зарплати з карт: що робити, коли таке трапилось

Маша Єфросініна

Маша Єфросініна назвала продукти, від яких відмовилась заради стрункої фігури

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту