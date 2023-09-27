Бутерброди з крабовими паличками та базиліком: смачно так, що не відірватися

Бутерброди — чудова ідея для порційної подачі їжі на фуршеті, зокрема організованому в колі друзів і сім'ї. Звичайно, можна зробити класичні — з сиром, ковбасою або рибою. Але не менш смачні бутерброди з начинками з відомих салатів — наприклад, сирно-часникового, бурякового з часником і чорносливом… Хочете в цьому переконатися? Не варто зволікати — зробіть такий бутерброд просто зараз.

Рецептом бутерброда з крабовими паличками поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати незвичайну мариновану цибулю.

- Такий бутерброд сподобається і дорослим, і дітям, — каже Елла Іванова. — Прикрасити його можна будь-якою улюбленою зеленню.

Бутерброд із начинкою з крабових паличок Тостовий хліб Для начинки 2 яйця

Сіль

Свіжий огірочок

Крабові палички

Кукурудза

Майонез

Вирізаємо склянкою з тостового хліба кружечки. Готуємо салат із перелічених інгредієнтів, дрібно нарізаючи огірок, крабові палички та яйця. Накладаємо на тостовий хліб. Прикриваємо іншим кружечком. Прикрашаємо при подачі базиліком.

І смачного!

Нагадаємо рецепт швидкого салату з тунцем і томатами.

Фото з альбому Елли Іванової

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