Бутерброди з крабовими паличками та базиліком: смачно так, що не відірватися
Бутерброди — чудова ідея для порційної подачі їжі на фуршеті, зокрема організованому в колі друзів і сім'ї. Звичайно, можна зробити класичні — з сиром, ковбасою або рибою. Але не менш смачні бутерброди з начинками з відомих салатів — наприклад, сирно-часникового, бурякового з часником і чорносливом… Хочете в цьому переконатися? Не варто зволікати — зробіть такий бутерброд просто зараз.
Рецептом бутерброда з крабовими паличками поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати незвичайну мариновану цибулю.
- Такий бутерброд сподобається і дорослим, і дітям, — каже Елла Іванова. — Прикрасити його можна будь-якою улюбленою зеленню.
Бутерброд із начинкою з крабових паличок
- Тостовий хліб
Для начинки
- 2 яйця
- Сіль
- Свіжий огірочок
- Крабові палички
- Кукурудза
- Майонез
Вирізаємо склянкою з тостового хліба кружечки. Готуємо салат із перелічених інгредієнтів, дрібно нарізаючи огірок, крабові палички та яйця. Накладаємо на тостовий хліб. Прикриваємо іншим кружечком. Прикрашаємо при подачі базиліком.
І смачного!
Нагадаємо рецепт швидкого салату з тунцем і томатами.
Фото з альбому Елли Іванової48