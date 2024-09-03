Сьомга, фарширована картопляним пюре: смачно та ситно

Як тільки не готують рибу. Наприклад, кухар ЗСУ запропонував ексклюзивний рецепт риби на … салі, а суперфіналістка «МастерШефа» — «ідеальні» котлети із щуки. Риба і картопля — прекрасне поєднання, тому фарширована картопляним пюре сьомга сподобається вашим рідним та близьким — і в цьому немає сумніву. Готується страва просто та швидко. І ще важливим є такий нюанс. Готуйте безпосередньо перед подачею до столу.

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Подавайте цю страву на білих чи чорних пласких тарілках. Це дуже естетично. Така страва доречна для легкої вечері чи святкового фуршету.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цю страву можна доповнити ягодами винограду, — каже Ардія Діаманті. - Солодка нота відтінить смак. Крім того, це красиво під час подачі. Вершкового масла багато в пюре не кладіть, тому що солона або маринована сьомга сама по собі вже жирна.

Фарширована сьомга РЕКЛАМА Сьомга солона або маринована — нарізка 150 г

Картопля — 5 шт.

Зелень — до смаку

Цибуля зелена — за смаком

Вершкове масло — 30 г

Сіль — за смаком

Відваріть картопляне пюре і додайте вершкове масло і зелену цибулю. Фарширувати охолоджені тонкі слайси сьомги трохи охолоним пюре. Подавайте сьомгу на подушці із зелені. Наприклад, це може бути зелений базилік або кінза. Декоруйте блюдо подрібненим червоним болгарським перцем.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт свинячих ребер із гранатом та поповерів із сьомгою.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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