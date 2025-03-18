Нічна атака на Україну: у низці областей фіксували ворожі дрони, є загиблі та поранені

В ніч проти вівторка, 18 березня, росія запустила в напрямку України кілька хвиль БПЛА. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Після опівночі тривогу було оголошено у низці областей.

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Карта тривог. Фото Повітряних Сил ЗСУ

Військові країни-терориста били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів та по приватним будинкам. Зокрема, в Херсонській області окупанти пошкодили 12 приватних будинків, Пункт Незламності та приватний автомобіль, написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Також голова Херсонської ОВА повідомив, що через російську атаку 2 людини загинули, а ще 7 — дістали поранення. В той же час під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над територією області один «шахед».

Збили «шахеди» і в повітрі Дніпропетровщини — про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

А по містах і слах Запоріжжя ворог завдав 442 удари за добу, додав очільник місцевої ОВА Іван Федоров. Також він поінформував, що після атак ворога надійшло 7 повідомлень про пошкодження автівок, квартир, приватних будинків та господарських споруд.

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«Мирні жителі не постраждали», — додав автор посту в соцмережі.

Полтавщина теж перебувала під ударами ворожих дронів.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Унаслідок падіння уламків БпЛА у Лубенському районі було пошкоджено покрівлю та скління вікон двох приватних та одного нежитлового будинків. Також сталося загоряння травʼяного насипу. Пожежу ліквідовано», — повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Крім того, ворог поніс важкі втрати і на полях боїв. Зокрема, лише за добу загарбники втратили на війні проти України 1560 солдатів, 20 бойових броньованих машин та 3 системи протиповітряної оборони. Про повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Відзначимо, що напередодні внаслідок атаки дронів ворога було частково знеструмлено Полтавську та Дніпропетровську області.

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