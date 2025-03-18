Головний тренер збірної росії з футболу виклав за будинок в іншій країні майже мільйон євро і рване туди на ПМП (фото)

Валерій Карпін, головний тренер збірної росії з футболу, якій запропонували зіграти проти команди Ваганьківського цвинтаря, купив будинок в Естонії майже за 1 мільйон євро, повідомляє Telegram-канал SHOT.

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56-річний фахівець, який народився в естонській Нарві, придбав двоповерховий цегляний котедж площею 567 «квадратів» у селищі Прінгі — туристичному місці за 15 кілометрів від Таллінна. За котедж він віддав 900 тисяч євро, уточнює джерело, зазначаючи, що Карпін, його дружина Дар'я та доньки мають естонське громадянство.

«Особняк розташований на березі Талліннської затоки. Усередині — сауна, парна, басейн, тренажерний зал, кілька спалень та багато іншого. В обробці інтер'єру використовували шліфований камінь, дуб (з нього зроблений паркет) та інші натуральні матеріали. Самі Прінги є популярним в Естонії туристичним селищем із торговим центром, барами, фітнес-центром, куди ходить дружина Карпіна Дар'я, дитячим садком та школою, де вчаться дві доньки тренера збірної росії», — пише джерело.

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Додамо, що зовсім нещодавно повідомлялося, що колишній футболіст «Спартака», «Реал Сосьєдада», «Валенсії», «Сельти» та збірної росії Валерій Карпін, у якого п'ятеро дочок від різних стосунків, залишив посаду головного тренера «Ростова» і перебирається на постійне місце проживання в Естонію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексзірка збірної росії з футболу не вважає своїх дітей росіянами.

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Фото «Матч ТБ», SHOT

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