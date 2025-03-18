Нічна атака на Україну: захисники неба збили 63 дрони-камікадзе

Під час нічної атаки російських дронів, починаючи із 19:00 17 березня, ворог задіяв 137 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

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Їх запускали з напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф, повідомили у Повітряних Силах.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Інфографіка Повітряних Сил

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64 ворожі безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко поінформував про падіння уламків одного зі збитих БПЛА у столиці, на території школи у Деснянському районі.

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«За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце», — написав він у соцмережі вра нці.

В Мережі з'явилося відео з місця подій.

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А напередодні російський дрон влучив просто в чернігівську багатоповерхівку.

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