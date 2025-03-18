«Український хіт-парад»: Omargalieva впевнено піднімається до вершини

Сервіс YouTube Music продовжує визначати популярні в Україні пісні за допомогою показника «В тренді». Як відомо, на сторінку з такою назвою потрапляють пісні, які аудиторія прослухала найбільшу кількість разів. Також враховується проміжок часу, протягом якого композиція набрала вказану кількість переглядів.

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І сьогодні, 18 березня, в так званому «хіт-параді» відбулися певні зміни серед лідерів. На вершині, як і раніше, залишається дует TVORCHI з пісне «Мила моя» (1 млн переглядів впродовж 12 днів), а на другому місці — DOROFEEVA з хітом «Додайте світла» (також 1 млн переглядів за 12 днів).

В той же час третього місця досягла композиція виконавиці Alena Omargalieva під назвою «Сама» (440 тисяч переглядів з дня прем'єри 11 березня).

«Очікування має особливий звук — це шепіт молитви, рівномірний стукіт серця, що не збивається з ритмом надії, і тиша, наповнена силою. Очікування — це не про слабкість, а про загартованість, не про самотність, а про з’єднання тисяч жіночих доль в один пульс. Цей кліп — про жінок, які чекають. Чекають своїх чоловіків, синів, братів, наречених, коханих… Чекають із вірою, яка сильніша за страх, і з любов’ю, що ламає відстані, і з впевненістю, що їхні рідні повернуться додому», — говориться в анонсі до музичного твору.

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Також серед популярних у українців пісень — виконавець paashee з піснею «Тебе це не стосується», Jerry Heil, MONATIK & Evgeny Khmara — «Вимолив», Lady Gaga — з «Die With A Smile» та «Abracadabra», VOLKANOV — «Я не буду пити», ОЧІ В ОЧІ — «Душа».

Цікаво, що YouTube Music зовсім «не помітив» пісні «ветеранів» української музики — гурту Boombox, чия пісня «Зцапала-злапала» лідирує на альтернативних майданчиках:

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Також традиційно представляємо новинки української музики, які з'явилися впродовж останньої доби.

Це пісня Олександра Закшевського, в якій він дає філософські поради про те, як сприймати невдачі.

Та пісня красеня-виконавця TIMEOFF, який у формі гіпнотичного міксу хіп-хопу та альтернативного року веде внутрішній монолог про важливість водних ресурсів для майбутнього людства.

Сподіваємось, ці пісні разом з творами Андрія Кравченка та Діми Пропокова займуть згодом почесні місця у хіт-парадах.

Також нагадаємо, що днями «вихованець Сердючки» Dima Volkanov дав слушну пораду дівчатам, що робити, коли коханий розбиває їм серце.

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